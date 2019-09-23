Під час концерту гурту "Ляпис-98" прихильники викликали поліцію: відома причина

Популярний білоруський гурт "Ляпис-98" опинився в центрі досить гучного скандалу: під час їхнього концерту в Черкасах глядачі викликали поліцію.

Українські прихильники засумнівались, що перед ними виступав справжній соліст гурту "Ляпис-98" Сергій Міхалок. Саме тому вони вирішили викликати правоохоронців та звинуватили організаторів у тому, що ті влаштовують концерти з фейковим солістом. Люди вимагали повернути гроші за квитки і затримати "шахраїв". Та виявилось, що на сцені виступав справжній Сергій Міхалок.

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Як повідомляють представники гурту, такий інцидент стався не вперше. Подібні випадки вже траплялись під час українського турне "Ляпис-98", зокрема, у Луцьку та Ужгороді. Відтак представники Сергія Міхалка не були здивовані від появи правоохоронців на виступі колективу.

"Якщо чесно, я не здивований, тому що зовсім недавно у нас вже була точно така ж ситуація на літньому концерті в Ужгороді... Довелося також чекати працівників поліції, які оглянули майданчик, подивилися документи і відео на ютубі і, в результаті, побажавши гарного концерту, поїхали далі працювати. Ми готові до подібних ситуацій, просто доводиться пояснювати глядачам, що це справжній Міхалок", – розповів продюсер гурту Антон Азізбекян.



Соліст гурту "Ляпис-98" / Фото: пресслужба

Імідж артиста і справді змінився. Сергій Міхалок помітно схуд, змінив стрижку та відростив бороду. Тому прихильники не впізнають в чоловіку свого кумира.



Як виглядав Сергій Міхалок до і після схуднення / Фото: 24 СМИ



А ось так соліст "Ляпис-98" виглядає у 2019 році / Фото: пресслужба

Що відомо про гурт "Ляпис-98"? Це популярний рок-гурт, заснований білоруським співаком Сергієм Міхалком. Ще у 2010 році точились розмови про возз'єднання колишніх учасників "Ляпіса Трубецького". Однак сталось це тільки у 2016-му. Колектив переспівує відомі треки, записані гуртом у 1990-их і початку 2000-их роках. Відтак прихильники "Ляпіса Трубецького" залюбки відвідують концерти за участю Міхалка.



Окрім відомих пісень, "Ляпис-98" виконують і нові композиції. Зокрема, пісню "Брежнєв", яку записали після возз'єднання колективу.