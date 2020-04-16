Під час пандемії з притулку Флориди забрали всіх собак: відео, яке зворушило мережу

Пандемія коронавірусу, без сумніву, змінила людей. Так, в одному з притулків для тварин у Флориді розібрали всіх собак. Працівники записали відео на фоні порожніх вольєрів, чим зворушили мережу.

Про це повідомляють журналісти CBS Miami, зазначаючи, що вперше бачать щось подібне. У Маямі волонтери та звичайні американці розібрали всіх безпритульних собак. Відтак один з трьох притулків округу Палм-Біч спорожнів.

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Працівники закладу для тварин записали зворушливе відео, на якому аплодисментами подякували людям. Позували вони у медичних масках на фоні порожніх вольєрів. Зазначається, що в притулку залишились тільки ті тварини, які потребують вигодовування.

США залишається лідером серед країн за поширенням та смертністю від коронавірусу. Станом на 15 квітня там зафіксовано 637 203 інфікованих, а всього за добу померли 2 392 людей. Саме тому у США запровадили карантин. Як і в Україні, там дозволено вигулювати домашніх тварин. Тому деякі користувачі мережі жартують, що люди забрали до своїх домівок безпритульних собак, щоб мати можливість порушувати режим самоізоляції. Водночас редакція LifeStyle 24 сподівається, що все ж тисячі тварин знайшли собі домівки завдяки пандемії.

Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу