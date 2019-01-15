Під керівництвом Меган Маркл: принц Гаррі зізнався, яким заняттям його захопила дружина

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Під час першого офіційного візиту герцогів Сассекськських у 2019 році принц Гаррі зізнався старому монаху, що неабияк зацікавився медитацією. А його дружина Меган Маркл використовує ці практики вже не один рік.

У понеділок, 14 січня, герцог і герцогиня Сассекські відвідали місто Беркенгед. Під час офіційного візиту королівське подружжя відвідало одне з місцевих кафе, де встигли поспілкуватися із буддійським ченцем.

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Як повідомляє іноземне видання People, під час цієї розмови 69-річний монах вручив майбутнім батькам книгу "8 кроків щастя". Принц Гаррі із задоволенням прийняв подарунок і зізнався, що серйозно зацікавився медитацією і намагається займатися нею щодня.

Шанувальники королівського подружжя припускають, що любов до нового заняття чоловікові прищепила Меган Маркл, яка є давньою прихильницею духовних практик. До слова, мама герцогині є тренером з йоги.

Під час спільних поїздок з принцом Гаррі в Австралію і країни Океанії 37-річна герцогиня починала день саме із занять йогою. Вона стверджувала, що вони допомагали їй боротися із токсикозом і "джетлагом" на перших термінах вагітності.

Також Меган проходила курс медитацій в інструктора у Лос-Анджелесі ще до знайомства з принцом Гаррі. Тоді ж у одному з інтерв'ю вона зізналася, що для неї будь-яка активність – це найкраща медитація.

 
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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