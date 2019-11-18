Під колесами автобуса у Британії загинула відома акторка Джейн Хейворд

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Загинула британська акторка / www.janehaywardactress.com

У Великій Британії у 69-річному віці від численних травм, отриманих внаслідок ДТП, померла зірка серіалу "Суто англійські вбивства" Джейн Хейворд.

За інформацією видання Mirror, акторку збив двоповерховий автобус у місті Рікмансворт. Травми, отримані від пасажирського транспорту, були несумісні з життям. Повідомляється, що зірка переходила дорогу в неналежному місці і не дивилася на дорогу.

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За однією з версій, транспортний засіб не просто збив британку, а затягнув її під колеса, поки водій намагався зупинити автобус.

Акторка знімалася у багатьох фільмах та серіалах. Найвідомішими з них є "Суто англійські вбивства", "Тенко", "Мій місяць з Місіс Поттер". Останньою роботою Джейн Хейворд була короткометражка "Колекція".


Місце загибелі акторки

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Кіно Велика Британія Втрати
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