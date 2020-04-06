24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Під Москвою розбився блогер і порноактор з України Павло Петель: деталі та фото

- Читать новость на русском
Павло Петель розбився у ДТП / фото з інстаграму

У Підмосков'ї в ДТП загинув блогер, шоумен і порноактор українського походження Павло Петель. Аварія трапилася ще 4 квітня, але лише зараз вдалося встановити, що одним з загиблих був саме він.

Про те, що однією з жертв трагедії на автотрасі став саме блогер українського походження, повідомляє телеграм-канал Mash.

До слова В Італії помер знаменитий дизайнер Серджіо Россі: ймовірна причина – COVID-19

Хто такий Павло Петель

Він народився в укрїанському місті Дніпрі (тоді ще Дніпропетровську), але у дорослому житті переїхав до Москви. У російській столиці він жив майже 10 років після того, як переїхав туди у 2010 році.

У рідному Дніпрі він здебільшого працював ді-джеєм, але вже після переїзду у Москву став займатися бодібілдінгом та шоу-бізнесом.


Павло Петель займався спортом і важив близько 100 кілограмів

Сам Павло Петель позиціонував себе як арт-модель, артиста і дизайнера, а в інстаграмі навіть як письменника і казкаря.


Блогер з українським походженням Павло Петель

Попри своє українське походження, Петель, схоже, мало асоціював себе з Україною. Наприклад, в інтерв'ю Afisha Daily він називав себе "російською жінкою з бородою".


Павло Петель в образі жінки з бородою / фото: Afisha Daily

У своєму ютуб-каналі він також вів блог під назвою "Щоденник казкаря". Останнє відео на ньому опубліковане ще 31 березня – за 4 дні до загибелі блогера.

Ютуб-канал Павла Петеля: дивіться відео

Останній пост в інстаграмі Петеля датований саме 4 квітня – днем, коли блогер розбився на трасі під Москвою. У ньому він розповідав про важливість використання великоднього посту для того, щоб покращити самих себе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброе утро, друзья ️ В эти длинные домашние пасхальные праздники - у нас появилась уникальная возможность стать лучшей версией самого себя. Перестать глупо бороться с итак идеальным миром и окружающими. Как великолепно оставить всех в покое и посмотреть на себя ??‍♂️️ Побыть наедине с Богом Быть в тишине и безмолвии. Я начал раньше вставать, больше писать сказок и читать книги. Стал ценить простую. вкусную еду, стал более осознанно относится к тому сколько ем, когда и что... и главное - научился кушать в тишине, без интернета и (телевизора)️А уборка в доме и планирование дел - это тоже искусство Немного жалею о том, что не смогу так весело с людьми разделить праздник Пасха в храме Я так люблю эту весеннюю атмосферу на свежем воздухе. Но что может быть лучше - побыть одному Как вы отдыхаете и работаете на карантине? #дневниксказочника #карантин #самоизоляция

Допис, поширений PAVEL PÉTEL (@petelhouse)

ДТП під Москвою за участі Петеля

Аварія у Підмосков'ї трапилася ще у суботу, 4 квітня. На Сімферопольському шосе авто, в якому їхав зокрема і Павло Петель влетіло у припарковану на заправці вантажівку.

У момент зіткнення в автомобілі були 4 людей. Як відомо, Петель зупинив авто по дорозі до Москви, куди прямував з міграційного центру у Сахарово.

Внаслідок зіткнення на швидкості 200 кілометрів за годину загинули водій легковика і двоє його пасажирів. Серед них був і Павло Петель. Вижив лише один з пасажирів авто.


Автомобіль, у якому загинув блогер Павло Петель / фото: телеграм-канал Mash

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Новини LifeStyle Жертви Новини Росії Порно Москва Втрати Аварії та ДТП LifeStyle
Коментарі

Читайте також

5 квітня , 23:25 Сексапільна Демі Роуз одягнула сукню в сітку на голе тіло: спокусливе фото
Новини шоу-бізнесу 4708
5 квітня , 22:39 Голос країни 10 сезон 12 випуск: чим вражала у нокаутах команда Потапа і Насті Каменських
Новини шоу-бізнесу 2745
сьогодні , 05:30 Гороскоп на 6 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 3924
сьогодні , 02:30 Уперше за час епідемії на Тернопільщині не зафіксували нових випадків коронавірусу
Лікування 37032
5 квітня , 22:18 Королева Єлизавета ІІ виступила зі зверненням до нації вп'яте за роки правління: відео
Новини шоу-бізнесу 4435
сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 30174
5 квітня , 22:00 Нагла брехня Китаю, кримська дорога смерті та "голий король" Коломойський: блоги тижня
Блоги 25049
5 квітня , 22:30 Тіні Кунакі – 23: найсексуальніші фото моделі, яка підкорила серце Венсана Касселя
Новини шоу-бізнесу 4014
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда
4 квітня 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
4 квітня 10:25 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Юлія Михайлова
3 квітня 14:29 Помер культовий дизайнер Серджіо Россі: які голлівудські модниці були його прихильницями
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин
Залиште відгук