Під Москвою розбився блогер і порноактор з України Павло Петель: деталі та фото

У Підмосков'ї в ДТП загинув блогер, шоумен і порноактор українського походження Павло Петель. Аварія трапилася ще 4 квітня, але лише зараз вдалося встановити, що одним з загиблих був саме він.

Про те, що однією з жертв трагедії на автотрасі став саме блогер українського походження, повідомляє телеграм-канал Mash.

До слова В Італії помер знаменитий дизайнер Серджіо Россі: ймовірна причина – COVID-19

Хто такий Павло Петель

Він народився в укрїанському місті Дніпрі (тоді ще Дніпропетровську), але у дорослому житті переїхав до Москви. У російській столиці він жив майже 10 років після того, як переїхав туди у 2010 році.

У рідному Дніпрі він здебільшого працював ді-джеєм, але вже після переїзду у Москву став займатися бодібілдінгом та шоу-бізнесом.



Павло Петель займався спортом і важив близько 100 кілограмів

Сам Павло Петель позиціонував себе як арт-модель, артиста і дизайнера, а в інстаграмі навіть як письменника і казкаря.



Блогер з українським походженням Павло Петель

Попри своє українське походження, Петель, схоже, мало асоціював себе з Україною. Наприклад, в інтерв'ю Afisha Daily він називав себе "російською жінкою з бородою".



Павло Петель в образі жінки з бородою / фото: Afisha Daily

У своєму ютуб-каналі він також вів блог під назвою "Щоденник казкаря". Останнє відео на ньому опубліковане ще 31 березня – за 4 дні до загибелі блогера.

Ютуб-канал Павла Петеля: дивіться відео

Останній пост в інстаграмі Петеля датований саме 4 квітня – днем, коли блогер розбився на трасі під Москвою. У ньому він розповідав про важливість використання великоднього посту для того, щоб покращити самих себе.

ДТП під Москвою за участі Петеля

Аварія у Підмосков'ї трапилася ще у суботу, 4 квітня. На Сімферопольському шосе авто, в якому їхав зокрема і Павло Петель влетіло у припарковану на заправці вантажівку.

У момент зіткнення в автомобілі були 4 людей. Як відомо, Петель зупинив авто по дорозі до Москви, куди прямував з міграційного центру у Сахарово.

Внаслідок зіткнення на швидкості 200 кілометрів за годину загинули водій легковика і двоє його пасажирів. Серед них був і Павло Петель. Вижив лише один з пасажирів авто.



Автомобіль, у якому загинув блогер Павло Петель / фото: телеграм-канал Mash