"Під водою": на дні океану з Крістен Стюарт

Фільм про порятунок з лабораторії, розташованої на глибині 11 кілометрів.

Людям не варто лізти туди, де їх не мало б бути. Зокрема, бурити дно океану і випускати звідти нові небезпеки. До такого висновку намагається привести глядача режисер Вільям Юбенк, у якого за спиною досвід оператора і художника-постановника. Цікаво, що фільм зняли ще три роки тому, але на кіноекрани він потрапив лише тепер. Так, ніби творці забули про свій “шедевр”. Точно так само, як його забуватимуть глядачі при виході з кінотеатру.

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"Під водою": офіційний кадр із фільму / IMDb

"Під водою" глядачів лякають замкнутим простором і невідомістю. Через раптову аварію залишки екіпажу підводної лабораторії повинні пройти океанським дном у темряві, повній незвіданих загроз. Але чи вдасться евакуюватись на поверхню також невідомо. Шанси врятуватись мізерні. Але йти все ж краще, ніж залишатись на місці в очікуванні смерті. У героїв "Під водою" є лише скафандри з киснем, надія вижити і усвідомлення, що шалений ризик дає єдиний шанс для порятунку.

Зітканий з кліше фільм створює враження, що ми його десь бачили. Запозичивши фрагменти і прийоми успішних SciFi фільмів, Юбенк пробує видати свій відеоколаж за оригінальну роботу. І якщо фільм таки варто дивитись, то передивлятись його не захочеться.

Після аварії неформальним лідером вцілілих стає інженер-механік Нора (Крістен Стюарт), яка вміє відмикати заклинені двері і виділяється серед групи рішучістю і метикуватістю. Стюарт позбулась нависаючих над нею "Сутінок" завдяки ставці на амплуа артхаузної акторки, але, очевидно, робить спроби повернутись у кіно для ширших мас. "Ангели Чарлі" з нею на першому плані вийшли невдалими, і "Під водою", скоріш за все, досягне не більшого успіху.



"Під водою": офіційний кадр з фільму / IMDb

Персонажі фільму доволі пласкі і нерозкриті, ніби скати і мушлі, серед яких ті пропливають. Тривалість фільму лише півтори години, тож на розкачку та передісторію персонажів екранного часу практично не залишається. Під кінець творці "Під водою" накидують трохи інформації про "надводне" життя героїв, але виглядає це невчасним та недоречним. У фокусі лише фонова тривога і основна мета вцілілих – піднятись на 11 кілометрів вверх. Бажано живими. Все, що може фільм Юбенка – нагнітати обстановку. І викликати трохи ностальгії за "Чужим".

"Під водою" – рядове кіно, при перегляді якого можна розважатись ставлячи ставки на те, хто помре наступним. Воно не викликає співпереживання і не приносить нічого нового в жанр, але займе заслужене місце серед багатьох собі подібних.

Рейтинг стрічки на IMDb - 6,3. Вікові обмеження - 16 років.

Під водою: дивіться трейлер фільму онлайн