Підготовка до Геловіну: Кайлі Дженнер замилувала мережу кадрами з дочкою в гарбузах

У США, Великобританії та інших країнах Заходу розпочалася активна підготовка до Геловіну, який відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер вже влаштувала фотосесію серед гарбузів на честь свята зі своєю дочкою Стормі.

Нові осінні знімки Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Світська левиця відвідала ферму, щоб обрати найкращого гарбуза для святкування Геловіну. З минулого року зірка бере з собою дочку Стормі.

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На нових фото видно, що разом з дочкою Кайлі була дитина Хлої Кардашян Тру Томпсон, а також дівчинка Роба Кардашяна – 2-річна Дрім.

Дочка Тревіса Скотта і Кайлі Дженнер була одягнена у стильний комбінезон з принтом із гарбузами. Дівчинка розважилася на природі разом зі своїми двоюрідними сестрами.

"Нехай нарешті почнуться свята", – додала у підписі наймолодша мільярдерка і зіркова мама.



Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner



Дочка Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Дочка Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Дочка Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner