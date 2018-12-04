Підготовка до Різдва: як прикрасили Букінгемський палац у Великобританії – відео
392
В офіційній лондонській резиденції британських монархів дали старт святковому оздобленню Букінгемського палацу усіма головними атрибутами при підготовці до Різдва.
Відео зсередини Букінгемського палацу опублікували офіційні представники королівської сім'ї в Instagram.
Читайте також: Свято наближається: як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до різдвяних свят – фото і відео
Всередині палац оздоблений численними ялинками, кулями та прикрасами у вигляді корон і карет.
Дивіться відео: як прикрашали Букінгемський палац до Різдва
До слова, цього року принц Вільям з Кейт Міддлтон та принц Гаррі з вагітною Меган Маркл на чолі з Єлизаветою II та іншими членами королівської сім’ї святкуватимуть Різдво разом у Сандрінгемському палаці.
Джерело: Lifestyle
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі