Підготовка до Різдва: як прикрасили Букінгемський палац у Великобританії – відео

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Єлизавета II у Букінгемському палаці, 2017 рік
Єлизавета II у Букінгемському палаці, 2017 рік / www.gettyimages.com

В офіційній лондонській резиденції британських монархів дали старт святковому оздобленню Букінгемського палацу усіма головними атрибутами при підготовці до Різдва.

Відео зсередини Букінгемського палацу опублікували офіційні представники королівської сім'ї в Instagram.

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Всередині палац оздоблений численними ялинками, кулями та прикрасами у вигляді корон і карет. 

Дивіться відео: як прикрашали Букінгемський палац до Різдва

 

 

До слова, цього року принц Вільям з Кейт Міддлтон та принц Гаррі з вагітною Меган Маркл на чолі з Єлизаветою II та іншими членами королівської сім’ї святкуватимуть Різдво разом у Сандрінгемському палаці.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Лондон
Джерело: Lifestyle
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