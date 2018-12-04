Підготовка до Різдва: як прикрасили Букінгемський палац у Великобританії – відео

В офіційній лондонській резиденції британських монархів дали старт святковому оздобленню Букінгемського палацу усіма головними атрибутами при підготовці до Різдва.

Відео зсередини Букінгемського палацу опублікували офіційні представники королівської сім'ї в Instagram.

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Всередині палац оздоблений численними ялинками, кулями та прикрасами у вигляді корон і карет.

Дивіться відео: як прикрашали Букінгемський палац до Різдва

До слова, цього року принц Вільям з Кейт Міддлтон та принц Гаррі з вагітною Меган Маркл на чолі з Єлизаветою II та іншими членами королівської сім’ї святкуватимуть Різдво разом у Сандрінгемському палаці.