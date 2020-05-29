Данська модель, як і всі інші зірки, зараз перебуває на карантині через пандемію COVID-19. Оскільки всі спортзали на час каратину були закритими, інтенсивно займатись тренуваннями не було можливості. Тому 27-річна модель вирішила згадати, які у неї були форми до світової пандемії.

Коханий Жозефін Скрівер – Олександр Делеон – ще минулого року освідчився своїй коханій. Відтоді пара ще більше почала проводити час разом і, ймовірно, планувала на 2020 рік своє весілля. Але пандемія коронавірусу внесла свої корективи у плани закоханих, тому святкування весілля перенеслось. Але Жозефін не втрачає оптимізму та вже почала підготування до свята, повідомляє 24 канал.

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У своєму інстаграмі залишила пару фотографій, на яких демонструє розкішні спортивні форми тіла. Пружні сідниці, плоский живіт та рельєфний прес, підтягнуті груди та ідеальний стан шкіри. Фотографії були зроблені ще під час відпочинку до карантину, тому Скрівер зізналась, що сумує за цими параметрами тіла і вже готова до тренувань, тільки-но завершиться карантин.

"Коли карантин закінчиться, я хочу повернути це тіло. Rhys Athayde (тренер, – LifeStyle 24), ти готовий до відновлення? Я повинна бути готовою до весілля", – поділилась модель Victoria's Secret.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Варто додати, що близька подруга та напарниця по роботі Жозефін – Ромі Стрейд, 28 травня оголосила, що вперше вагітна. Після невтішного діагнозу, що вона не зможе завагітніти, вона зрештою зможе стати матір'ю. Причиною безпліддя у неї були виснажливі тренування, постійний стрес, напружена робота і збиті біоритми через подорожі. Тому зірка послабила свій режим і протягом останніх років відновлювала організам для зачаття дитини від коханого.