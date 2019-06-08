Підкорювачка сердець: Тіна Кароль опублікувала пікантне фото з глибоким декольте

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль часто тішить шанувальників своїми спокусливими фото. У неї вже давно сформувався власний стиль щодо одягу та ведення соціальних мереж, відтак у її архіві знайшлось ще декілька фотографій, які вона залишила у своєму Instagram.

34-річна виконавиця постала в об'єктиві фотографа Антона Кулаковського, який вдало зафіксував її емоції та спокусливий образ. На новій світлині чорно-білих відтінків, яку Тіна залишила на своїй сторінці в соцмережі 8 червня, вона позує у сукні вище колін з відвертим декольте та в плащі поверх плаття. Корсет з розшитим камінням вдало підкреслив її фігуру та груди, а пристрасний погляд Кароль лише додав перчинки образу.

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Тіна Кароль
Тіна Кароль показала звабливі форми / Instagram / @tina_karol

Користувачі залишились в захваті від знімку і жартують, що у неї неймовірно красиві очі, натякаючи на пишні принади. "Коли ти усміхаєшся, ноги підгинаються, тіло розсипається, планети вибухають, – мені здається, ця пісня була написана про вас", "Коли бачу ваші фотографії, очі радіють, коли чую ваші пісні, душа розтворюється. Спасибі", "Ааааааа, Тінааа, я зараз помру", "Краса в очі потрапила", – ці та багато інших коментарів залишили під фото прихильники.

Варто додати, що днями у Тіни на сторінці в Instagram з'явилось ще одне звабливе фото, на якому вона одягнута в чорній сукні на бретельках, яка також чудово підкреслила її пишний бюст і стрункі ноги. Автором знімку стала Анна Гончарова.

Тіна Кароль
Тіна Кароль Instagram / @tina_karol

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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