Підкреслила все найкраще одразу: Дженніфер Лопес в міні-сукні з глибоким декольте

Популярна співачка та акторка Дженніфер Лопес знімається у новому фільмі Hustlers у Нью-Йорку. Зірка зіграє одну з головних ролей у кінокартині, а саме – стриптизерку Рамону. Папараці вкотре підловили Джей Ло під час знімання стрічки в дуже відвертому вбранні.

Так, на знімальному майданчику Дженніфер приміряла звабливий образ, одягнувши коротку обтислу сукню з вирізом для ноги та глибоким декольте від бренду House of CB.

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Look співачки завершили сріблясті туфлі на високих підборах та клатч у вигляді пачки доларів від Judith Leiber. Стилісти також підготували для Лопес яскравий вечірній макіяж та укладку з локонами.

Про що фільм Hustlers: події у кінострічці розгортаються навколо декількох стриптизерок. Дівчата скооперувалися і мають намір вивести на чисту воду колишніх клієнтів з Волл-Стріт.



Дженніфер Лопес / Getty Images



​Дженніфер Лопес / Getty Images