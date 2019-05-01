Підкреслила все найкраще одразу: Дженніфер Лопес в міні-сукні з глибоким декольте

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Популярна співачка та акторка Дженніфер Лопес знімається у новому фільмі Hustlers у Нью-Йорку. Зірка зіграє одну з головних ролей у кінокартині, а саме – стриптизерку Рамону. Папараці вкотре підловили Джей Ло під час знімання стрічки в дуже відвертому вбранні.

Так, на знімальному майданчику Дженніфер приміряла звабливий образ, одягнувши коротку обтислу сукню з вирізом для ноги та глибоким декольте від бренду House of CB.

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Look співачки завершили сріблясті туфлі на високих підборах та клатч у вигляді пачки доларів від Judith Leiber. Стилісти також підготували для Лопес яскравий вечірній макіяж та укладку з локонами. 

Про що фільм Hustlers: події у кінострічці розгортаються навколо декількох стриптизерок. Дівчата скооперувалися і мають намір вивести на чисту воду колишніх клієнтів з Волл-Стріт.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
​Дженніфер Лопес / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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