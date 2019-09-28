Підкреслила засмагу: Пенелопа Крус прийшла на кінофестиваль у розкішній білій сукні від Chanel

Пенелопа Крус є однією з найвідоміших іспанських акторок, тому вона завжди потрапляє до списку запрошених на масштабні події. Так, днями 45-річна оскароносна актриса прилетіла до Сан-Себастьяна, аби відвідати кінофестиваль, на якому на неї чекав приємний сюрприз.

Напередодні, 27 вересня, у Сан-Себастьяні відбувся кінофестиваль, на який прилетіла Пенелопа Крус з метою представити новий фільм зі своєю участю "Осина мережа" (Wasp Network). Однак не лише презентацією завершилася урочиста церемонія.

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Під час нагородження лауреатів 45-річна Пенелопа Крус отримала почесну відзнаку Donostia Award. Варто відзначити, що іспанка є однією з наймолодших номінантів, яким вдалося отримати нагороду. Для появи на публіці Пенелопа Крус традиційно обрала вбрання від Chanel, віддавши перевагу красивому білому відтінкові. Сукня акторки була декорована пір'ям страуса, а пишна спідниця нагадувала стиль 80-х.



Пенелопа Крус / Getty Images

Однак на цьому сюрпризи не завершилися. Вручити нагороду оскароносній іспанці вийшов відомий музикант Боно. 59-річний вокаліст гурту U2 є близьким другом Пенелопи, тому, коли він вийшов на сцену, аби вручити їй нагороду, акторка неабияк здивувалася. Рок-музикант став на одне коліно, поцілувавши руку визначній акторці, а вона у свою чергу віддзеркалила його жест, трішки опустившись до його руки.



Пенелопа Крус і Боне / Getty Images