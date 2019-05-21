Підстав плече – я почитаю: киянка випустила круті футболки з текстами українських письменників

У рамках проекту #читатимодно киянка Наталя Ісупова створила футболки із цілими фрагментами із літературних та поетичних творів.

Наразі можна придбати футболки з цитатами з Intermezzo Михайла Коцюбинського, "Подорожі доктора Леонардо…" Майка Йогансена та віршами Саші Лавренчука. Проте можна замовити одяг із фрагментом будь-якого твору, що вам до вподоби, передає БЖ.

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Ідея такого проекту зародилась у киянки під час "подорожей" (так-так, бо поїздка + затори на дорогах у результаті дарують нам повноцінну подорож) у громадському транспорті. Мовляв, люди у спини одне одному дивляться, а зачепитись оку немає за що.

Корисна для вас і оточуючих футболка коштує 849 гривень. Їх можна купити у вінтажному комісійному магазині Goodbuyfashion.