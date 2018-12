Підсумки року: як український брейк-данс підкорює світ

Українцям є чим пишатися у багатьох галузях, зокрема багатьма спортивними і танцювальними досягненнями. До прикладу, українські бі-бої і бі-гьорлз виграють все більше половини всіх найпрестижніших світових баттлов і фестивалів з кожним роком.

Про це пише івент агентство Vladee.

Відтак пропонуємо ознайомитися з іменами брейк-данс танцівників з України, які зайняли престижні місця у світових баттлах.

Українець зі Львова – бі-бой Люсі Скай особисто, в складі команди NAVI і міжнародної збірної SEVEN ELEVEN виграв найпрестижніші світові баттли. Одними з них є Battle Of Honour 1st place 1 vs 1 у Бельгії та White Wolf battle 1 vs 1 у Білорусі.

Дивіться відео: виступ Люсі Скай у Китаї

Бі-бой Узі Рок з Донецька став переможцем світового баттла в Кореї, в Бельгії і виступив на світовому і найпрестижнішому 1 на 1 баттлі RED BULL BC ONE 2018 World Final.

Дивіться відео: виступ Узі Рок

Бі-гьорл Кейт з Харкова виграла один з найвідоміших і найпрестижніших баттлів OUT BREAK EUROPE 2018.

Дивіться відео: виступ Кейт

Київський хлопець бі-бой Картеріо став чемпіоном світового баттла у Франції BATTLE PRO WORLD FINAL 2018.

Дивіться відео: виступ Картеріо