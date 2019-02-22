Підсумки тижня: смерть Лагерфельда, самотня Гага і представник України на Євробаченні

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Підсумки тижня
Підсумки тижня / Колаж LifeStyle 24

Цей тиждень запам'ятався нам не лише радісними новинами про поповнення у зіркових родинах і підготовку різних країн до міжнарожного пісенного конкурсу Євробачення-2019 в Ізраїлі, а й гучною сумною подією, яка шокувала всіх – смерть легендарного модельєра Карла Лагерфельда.

Журналісти LifeStyle 24 підготували для Вас підбірку найголовніших новин у галузі шоу-бізнесу, краси і моди, які сталися за останній тиждень (18-24 лютого).

Помер Карл Лагерфельд

Розпочнімо із найсумнішого. Світ облетіла прикра новина: знаменитий модельєр та креативний директор модного дому Chanel Карл Лагерфельд помер від раку підшлункової залози. Це сталося зранку у вівторок, 19 лютого.

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Під час останнього показу Chanel 22 січня в світі моди запідозрили про недугу дизайнера, адже вперше з 1989 року Лагерфельд не вийшов до глядячів після показу. Тоді замість нього вийшла його "права рука" Віржині Віар, яку після новин про смерть Карла Лагерфельда призначили новим креативним директором модного будинку.

У нього не залишилось прямих спадкоємців окрім кішки Шупетт і похресника Хадсона Кронінга, яким він, ймовірно, залишив весь спадок.

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Карл Лагерфельд / Getty Images

Леді Гага розішлась з коханим

Співачка Леді Гага розійшлася зі своїм бойфрендом – музичним агентом Крістіаном Карино після кількох років стосунків. Інформацію підтвердив офіційний представник артистів, однак причина розриву невідома.

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Про роман Леді Гаги і Крістіана Карино преса заговорила ще в лютому 2017 року, а про їхні заручини – ще влітку того ж року. У січні 2018 року Леді Гага засвітила обручку на церемонії нагородження премії Греммі та ніжним поцілунком з тодішнім коханим вона підтвердила чутки про взаємини. Вже у жовтні 2018-го при журналістах співачка назвала його нареченим.

Однак 19 лютого представник знаменитості підтвердив інформацію, що їхнім стосункам настав кінець і вони розірвали заручини. 

Стосунки іноді закінчуються. Вони розійшлися нещодавно, без будь-якої драматичної історії,
– йдеться в офіційній заяві представника Леді Гаги.

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Леді Гага і Крістіано Каріно / Getty Images

Україна обирає представника на Євробачення-2019

Вже у суботу, 23 лютого, Україна назве ім'я, хто представлятиме нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення в Ізраїлі.

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Національний відбір на Євробачення-2019 – це музичний конкурс, що визначає представника України на пісенному конкурсі Євробачення. Шоу проводиться щороку, починаючи з 2016. Фіналістами Національного відбору стали: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA. Фінал буде транслюватися у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ о 19:00 годині.


В Україні триває Нацвідбір на Євробачення-2019 / Instagram / @eurovision.ua

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Порядок виступу фіналістів у Національному відборі на Євробачення-2019:

1. Freedom-jazz

2. YUKO

3. MARUV

4. Brunettes Shoot Blondes

5. KAZKA

6. ANNA MARIA

До слова, півфінали головного конкурсу Євробачення-2019 в Ізраїлі заплановані на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy".

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2019 Карл Лагерфельд Леді Гага
Джерело: LifeStyle 24
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