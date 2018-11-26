Підтримка Кремля: український танцівник Сергій Полунін приголомшив новою заявою про Росію

Український танцівник Сергій Полунін продовжує підтверджувати свою позицію стосовно підтримки і любові до Росії. Артист балету вкотре написав скандальну публікацію і продемонстрував татуювання на грудях із зображенням очільника Кремля – Володимира Путіна.

Черговий пост Полунін опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку танцівник з Путіним на грудях і гербом Росії на правій руці зізнається у підтримці країни-агресора.

"Добро має бути таке ж агресивне як і зло!!! Моя любов і підтримка Росії. Любов переможе все", – написав артист балету.

Друге фото з публікації – цитата Мартіна Лютера Кінга: "Той, хто приймає зло без опору – стає його пособником".



Сергій Полунін / Instagram @sergeipolunin

Чому розгорівся скандал за участю Сергія Полуніна?

У свій день народження 20 листопада Сергій Полунін подякував очільнику Кремля. Тоді він переадресував Путіну усі "добрі побажання", які отримав у свій бік та зізнався, що змалку бачив у російському президенті Володимиру Путіну "світло". Тому йому незрозуміло, чому до очільника країни-агресора ставляться погано.

Згодом танцівник до скандального тексту додав фото із зображенням обличчя російського лідера на грудях. Примітно, що при цьому Полунін демонструє і татуювання на руці – воно у нього у вигляді тризубу.



Сергій Полунін / Instagram @sergeipolunin

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.