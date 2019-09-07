Підтримуй українське: мама мільярдера Ілона Маска одягнула костюм від Valery Kovalska

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Мей Маск
Мей Маск / www.gettyimages.com

Мама видатного інженера Ілона Маска, 71-річна модель Мей Маск стала госте церемонії нагородження премією The Daily Front Row Fashion Media Awards в рамках New York Fashion Week.

Для стильного виходу в Нью-Йорку мама мільярдера підготувала розкішний та яскравий образ від українських дизайнерів.

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Для церемонії нагородження премією The Daily Front Row Fashion Media Awards Мей Маск одягнула костюм синього кольору з колекції українського дизайнера Valery Kovalska, який складався з асиметричного жакета з плісованою вставкою і білим бантом та штанами з білими лампасами.

Доповнили образ мами Ілона Маска атласний обруч від знаменитого українського "капелюшника" Ruslan Baginskiy.

Мей Маск
Мей Маск в одязі українських дизайнерів / Getty Images

Мей Маск
Мей Маск в одязі українських дизайнерів / Getty Images

Додамо, раніше у костюмі від Valery Kovalska з'являлися Cardi B на шоу Джиммі Кіммела і співачка Pink . Також його приміряла дочка Бейонсе і Jay-Z Блу Айві на церемонії вручення Греммі.


Cardi B у костюмі від Valery Kovalska 


Блу Айві у костюмі від Valery Kovalska

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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