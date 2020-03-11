Підйом на Еверест закриють зі сторони Тибету через коронавірус, – ЗМІ

Північна сторона Евересту, тобто з Тибету, буде закрита цієї весни. Таке рішення прийняла китайсько-тибетська влада. Про це повідомили інсайдери журналіста видання DW Deutsche Welle Стефана Нестлера та низка тематичних ЗМІ.

Згідно з виданням Rock and Ice, у Китаї оголосили, що в рамках заходів безпеки підйом на найвищу гору у світі Еверест на весняний сезон буде припинено. У разі поширення коронавірусу у базових таборах, лікування та евакуація хворих буде надскладною, тому жодним експедиціям не дозволять піднятися з північного боку на гору.

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Дивіться детальніше, де розташована гора Еверест:

"Спалах коронавірсу Covid-19 в базовому таборі буде небезпечним і потенційно руйнівним", – йдеться в пресрелізі компанії Alpenglow Expeditions. Разом з цим представники організації додають, що респіраторні захворювання, зокрема і коронавірус, на висотах мають властивість швидше поширюватись, а прибуття хворого з даним захворювання може запустити ланцюгову реакцію у таборі.



Північна сторона сходження на Еверест з регіону Тибет / Фото: National Geographic

Разом з цим тибетці порадили експедиційним групам відправлятися тільки через непальску, південну сторону гори. Хоча у ЗМІ вже додають, що хоч Непал ще не прийняв аналогічне рішення, він також з часом може піти на такі міри. А експедитори неохоче беруться за такі мандрівки.

"Загроза спалаху Covid-19 є проблемою для підйому з південного боку, оскільки там менш ефективна комунікація експедиторів, перенаселення в країні і непередбачуваний лідопад, що може статись. Така експедиція є надзвичайно небезпечною. Це не азартна гра, яку ми готові взяти під свою відповідальність", – зазначає глава компанії Alpenglow Expeditions Бенджаміна.



Південна сторона сходження на Еверест з регіону Тибет / Фото: National Geographic

Станом на 11 березня, у Непалі зафіксований лише 1 офіційний хворий на коронавірус. У Китаї – більше 80 тисяч хворих, з них більше 3 тисяч померло.

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Що відомо про сходження на гору Еверест?Гора розташована на кордоні між Тибетським автономним районом (округ Шигацзе) в Китаї і зоною Сагарматха (район Солу Кхумбу) у Непалі. Вперше сходження на Еверест, який має 8848 метрів над рівнем моря, вперше було здійснено з Непалу у 1953 році сером Едмундом Хілларі і шерпом Тенцингом Норгеєм. Відтоді, за різними даними, на Еверест піднялись більше 9 тисяч альпіністів, не враховуючи повторних сходжень. Підйом на гору з двох сторін є особливо небезпечним і триває не один тиждень, а чимало туристів від проблем зі здоров'ям гинуть на шляху до гори.