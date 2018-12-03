Піджак на голе тіло і спокусливе боді: Леся Нікітюк знялася для чоловічого журналу XXL

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Леся Нікітюк для XXL Ukraine
Леся Нікітюк для XXL Ukraine / xxl.ua

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк зірвала мережу відвертою фотосесією для українського чоловічого глянцевого журналу XXL.

Леся Нікітюк позувала у пікантних образах. На одному з фото телеведуча повстає у напівпрозорому боді від італійського бренду Intimissimi перед дзеркалом і демонструє спокусливу фігуру.

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Разом із зіркою у фотосесії знявся її партнер з грандіозного танцювального шоу "Танці з зірками" Максим Єжов. Для провокаційної зйомки Леся і Макс зробили кумедний кадр, нібито їх заскочили у душі.

На своїй сторінці в Instagram Леся жартома прокоментувала звабливу фотосесію.

Дівчата запам'ятайте! Своє тіло можна демонструвати тільки коханому, ну і XXL Ukraine,
– написала вона.

Шанувальникам найбільше запам'ятався знімок телеведучої у душовій кабіні з келихом шампанського у році. На фото Нікітюк позує топлес у сріблястому костюмі.

Леся Нікітюк для XXL Ukraine
Леся Нікітюк для XXL Ukraine

Леся Нікітюк для XXL Ukraine
Леся Нікітюк для XXL Ukraine

Леся Нікітюк для XXL Ukraine
Леся Нікітюк для XXL Ukraine

Леся Нікітюк для XXL Ukraine
Леся Нікітюк і Максим Єжов для XXL Ukraine


Леся Нікітюк і Максим Єжов для XXL Ukraine


Максим Єжов для XXL Ukraine

Теги: LifeStyle Леся Нікітюк Еротика
Джерело: 24 канал
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