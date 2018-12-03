Піджак на голе тіло і спокусливе боді: Леся Нікітюк знялася для чоловічого журналу XXL

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк зірвала мережу відвертою фотосесією для українського чоловічого глянцевого журналу XXL.

Леся Нікітюк позувала у пікантних образах. На одному з фото телеведуча повстає у напівпрозорому боді від італійського бренду Intimissimi перед дзеркалом і демонструє спокусливу фігуру.

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Разом із зіркою у фотосесії знявся її партнер з грандіозного танцювального шоу "Танці з зірками" Максим Єжов. Для провокаційної зйомки Леся і Макс зробили кумедний кадр, нібито їх заскочили у душі.

На своїй сторінці в Instagram Леся жартома прокоментувала звабливу фотосесію.

Дівчата запам'ятайте! Своє тіло можна демонструвати тільки коханому, ну і XXL Ukraine,

– написала вона.

Шанувальникам найбільше запам'ятався знімок телеведучої у душовій кабіні з келихом шампанського у році. На фото Нікітюк позує топлес у сріблястому костюмі.



Леся Нікітюк для XXL Ukraine



Леся Нікітюк для XXL Ukraine



Леся Нікітюк для XXL Ukraine



Леся Нікітюк і Максим Єжов для XXL Ukraine



Леся Нікітюк і Максим Єжов для XXL Ukraine



Максим Єжов для XXL Ukraine