Піджак на голе тіло: Меган Фокс вразила блискучим виходом

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Меган Фокс
Меган Фокс / Instagram/ @meganfox__fan

32-річна американська актриса деякий час не з'являлась перед камерами папараці. Однак нещодавно голлівудська зірка з'явилась в ефірі популярної американської програми. Візит у студію став одним із найефектніших її виходів.

Зірка фільмів "Черепашки-ніндзя" та "Ігри пристрасті" відвідала шоу "Дивися, що трапилось у прямому ефірі" ("Watch What Happens Live з Енді Коеном") в п'ятницю, 30 листопада. 

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Меган Фокс вирішила обрати ефектне вбрання для популярної телепрограми. Вона одягнула костюм, декорований золотими паєтками, із чорними шовковими лацканами. Піджак із глибоким декольте вона вирішила надіти на голе тіло. До такого блискучого образу вона взула туфлі-човники на підборах. Її волосся було випрямлене та рівно розділене, а очі підведені темним олівцем. Голлівудська акторка доповнила образ яскравою червоною помадою.

Меган Фокс
Меган Фокс обирає костюм / Instagram / @meganfox__fan

Меган Фокс
Голлівудська зірка у костюмі в паєтки / Instagram / @meganfox__fan

Меган Фокс
Макіяж Меган Фокс для візиту на телепрограму "Дивися, що трапилось у прямому ефірі" / Instagram / @meganfox__fan

Варто нагадати, нещодавно Меган Фокс опублікувала в мережі знімки зі своєю мамою Глорією. Зірка ділилась із шанувальниками світлинами з сімейного відпочинку в Туреччині. 

Теги: LifeStyle Мода Меган Фокс Голлівуд
Джерело: 24 канал
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