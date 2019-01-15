Піджак на голе тіло: сексуальна Наталі Портман знялася для реклами Dior

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Наталі Портман для реклами Dior
Наталі Портман для реклами Dior / Скріншот з відеоролика

Знаменита голлівудська акторка оголилася для рекламної кампанії люксового бренду Dior. 37-річна Наталі Портман позувала перед камерами і відвертому образі, рекламуючи не вбрання, а косметику.

Результат співпраці знаменитої Наталі Портман і популярної марки представники Dior опублікували на офіційній сторінці в Instagram.

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Багато років поспіль Наталі Портман успішно співпрацює з брендом і є обличчям лінійки косметичних засобів і парфумів. Нова рекламна кампанія, у якій акторка постала у відвертому образі, присвячена тональному засобу, що має назву Dior Forever.

Креативний директор косметики від Dior Пітер Філіпс стверджував, що обожнює тональний крем за стійкість і ідеальне злиття зі шкірою. Ймовірно, саме тому Наталі Портман постала перед камерами фешн-фотографа Девіда Сімса майже оголеною. Вона яскраво довела, що новий виріб бездоганно зливається з тоном шкіри.

До слова, блискучий піджак, який акторка одягнула на голе тіло, створила Марія Грація Кюрі, яка обіймає посаду креативного директора Christian Dior.

Наталі Портман
Наталі Портман для реклами Dior / Скріншот з відеоролика

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dior Official (@dior)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dior Official (@dior)

Теги: LifeStyle Краса Зіркові весілля Christian Dior Наталі Портман
Джерело: 24 канал
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