Українська виконавиця Тіна Кароль вкотре розбурхала мережу. Вона оприлюднила світлину, на якій постала у піджаку на оголене тіло та продемонструвала свою гнучкість.

Тіна Кароль вкотре розбурхала уяву півтора мільйона підписників. Вона поширила на особистій сторінці в інстаграмі колаж з еротичної фотосесії, який спричинив активні обговорення.

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Артиска зображена на фото, сидячи у костюмі білого кольору, який складається із штанів та піджака. Вона одягнула його на голе тіло, що найбільше привертає увагу шанувальників. Також продемонструвала свою гнучкість, піднявши ногу вверх та вчепившись рукою за великий палець. Тіна позувала босоніж. Волосся вона вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила сяючий макіяж у пастельних тонах.

На другій частині колажу Кароль зображена великим планом. На її обличчі бачимо неймовірну усмішку, яка випромінює лише позитивні емоції. А чорно-білі кольори додають публікації звабливості. Такий кадр викликав неабиякий ажіотаж серед користувачі мережі. Вони висловлюють своє захоплення у коментарях.



Тіна Кароль у піджаку на голе тіло / Instagram / @tina_karol

Звабливі світлини Тіни Кароль



Тіна Кароль позує у нижній білизні / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль у сорочці на оголене тіло / Instagram / @tina_karol



Еротичний образ Тіни Кароль / Instagram / @tina_karol



Зваблива Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol



Приваблива Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol