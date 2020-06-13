Переможниця дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова вкотре поширила в мережі спокусливе фото, на якому показала струнку фігуру. У дописі дівчина поділилася таємницею, про яку багато людей забувають.

На особистій сторінці Даші в інстаграмі днями з'явилося пікантне фото. Зірка показала кадр із фотосесії, а у публікації нагадала про важливу таємницю.

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Звабливий образ Даші Квіткової

Даша позувала, сидячи на стільці у пікантному образі. Вона була одягнена у нижню білизну білого кольору та подовжений піджак у клітинку. Таке вбрання гарно підкреслило її оголені стрункі ноги.

Волосся Квіткова вклала у легкі кучері, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з коричневою помадою на губах.

Привертає увагу також погляд Даші. Вона відвернула голову від камери та звабливо дивиться вбік.



Даша Квіткова показала оголені ноги / Instagram / @kvittkova

Що Даша Квіткова написала в публікації?

Даша зазначила, що в житті ми всюди натрапляємо на рекламу, навіть у несподіваних місцях.

На телебаченні, радіо, парканах, інколи навіть на небі. І здається, що придумані всі способи, якими нас можна переконати: пити чи не пити, курити чи не курити, користуватися і зберігати, дзвонити і літати, відвідувати, відпочивати, вигідно, зручно, корисно, смачно, дешево, швидко, вчасно та безпечно,

– написала в дописі Квіткова.

Здається, що нічим вже не можна здивувати, але одного ранку дівчина побачила дивовижну рекламу. У подвір'ї на стіні гаража було крейдою написано "Вітька + Люда = кохання". Ця реклама не переконувала, не кликала, не нагадувала, але вона повідомляла і розкривала велику таємницю, над якою працюють поети та філософи. Таємницю виникнення кохання.

Саме плюс. Не розважливий мінус (хто більше), не корисливе множення (у скільки разів), не дріб'язкове ділення (яке дає тільки частину), а плюс: безоглядний, щедрий, що з'єднує двох звичайних людей, дає фантастичну суму – кохання,

– зазначила Даша.

Блогерка закликала користуватися знаком плюс, який породжує любов.