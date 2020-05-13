Пікантні вбрання та сцени у ванній: Оля Цибульська та DZIDZIO презентували спільний кліп

Співаку DZIDZIO та Олі Цибульській вже давно приписують роман, хоч обидвоє артистів перебувають у шлюбі. Та ці чутки ще більше розпалились у мережі після презентації кліпу до спільної пісні "Киця".

Це вперше за 3 роки DZIDZIO та Оля Цибульська наважились на такий дует. До цього прихильники співаків залюбки наспівували їхній хіт "Чекаю. Цьом". А от чутки про роман артисти відмовляються коментувати, водночас підігріваючи ці розмови: то син Олі Цибульської Нестор схожий на DZIDZIO, то карантин знаменитості проводять під одним дахом. Та, як відомо 24 каналу, обидвоє співаків щасливі у шлюбі, а їх поєднує міцна дружба.

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Ми нічого не приховуємо. Всі і так давно знають. Кожен додумає як йому подобається,

– зазначив DZIDZIO.



Оля Цибульська створила кліп з Дзідзьо / Пресслужба

Водночас Оля Цибульська вирішила додати: "Все в тексті. У Міші (справжнє ім'я DZIDZIO, – LifeStyle 24) є моя улюблена пісня і я зашифрувала в "Киці" рядок з неї. Це наша спільна маленька фішка".

За словами артистів, спершу кліп до пісні "Киця" вони не планували знімати. Ідея для сюжету з'явилась після того, як смартфон DZIDZIO змонтував кадри, які він таємно знімав, коли Оля Цибульська про це не здогадувалась. Ролик настільки сподобався обидвом, що артисти таки створили кліп. У відео "Киця" вони зіграли закоханих, які живуть в елітній квартирі. Оля Цибульська для зйомок обрала пікантні та стильні вбрання, які підкреслили її струнку фігуру.

Дивіться кліп до пісні Олі Цибульської та DZIDZIO – "Киця": відео