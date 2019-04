Пікантні декольте та магія: Дженніфер Лопес презентувала ефектний кліп

Популярна американська співачка Дженніфер Лопес презентувала у мережі свій новий ефектний кліп на пісню Medicine. Ритмічний трек артистка записала спільно з репером French Montana.

Зйомки у кіно, регулярний спорт, підготовка до весілля, концерти та виховання дітей – Дженніфер Лопес вміло поєднує чимало робіт. При цьому артистка залишає час і для своїх прихильників, з якими спілкується в Instagram-блозі, та на зйомки нових кліпів.

Читайте також: В хутряних вбраннях і в сльозах: з'явилися нові фото Дженніфер Лопес в образі стриптизерки

Так, днями співачка презентувала новий ролик, записаний до спільного треку з репером French Montana. Дженніфер Лопес постала перед камерами у грайливих образах, зокрема, ковбойських чоботах, капелюсі та звабливому костюмі. Окрім цього, артистка засвітилась у сукнях з чималими декольте.

Не забула Дженніфер Лопес показати свої танцювальні вміння. Зірка в одному боді станцювала на пілоні, що виглядало дуже звабливо.

Кліп Дженніфер Лопес та French Montana на пісню Medicine: дивіться відео

Дженніфер Лопес та French Montana – Medicine: текст пісні

Ooh, don't get got

Heard you got a bad rep, baby, don't ya?

I could be a lot

Don't you ever say I never warned ya

Who's better? Show me now

Who been in my bed and 'round your homies

Oh, I could be a lot

If you don't believe me, I can show ya

Don't go thinkin' you can use me

It don't take too much, you could lose me

Best believe I'm comin' true with a new ting

Oh, you ain't been the only one

I send shots like an Usi

Even in plain sight, don't care who see

Best believe I'm comin' through with a new ting

Oh, you ain't been the only one, bab3

Think you need some medicine

I could be your medicine, yeah

Think you need some medicine

Give you a taste of what you give out

Think you need some medicine

I could be your medicine, yeah

Think you need some medicine

Give you a taste of what you give out

Ooh, don't get got

Heard you got a bad rep, baby, don't ya?

I could be a lot

Don't you ever say I never warned ya

Who's better? Show me now

Who been in my bed and around your homies

Oh, I could be a lot

If you don't believe me, I can show ya

Don't go thinkin' you can use me

It don't take too much, you could lose me

Best believe I'm comin' true with a new ting

Oh, you ain't been the only one

I send shots like an Usi

Even in plain sight, don't care who see

Best believe I'm comin' through with a new ting

Oh, you ain't been the only one

Think you need some medicine

I could be your medicine, yeah

Think you need some medicine

Give you a taste of what you give out

Think you need some medicine

I could be your medicine, yeah

Think you need some medicine

Give you a taste of what you give out

Touchdown, baby, b-bust down, baby

They drive you, Uptown, baby

Shawty, you Heaven-sent, yeah, my medicine

Movin' on up, George Jefferson

South Bronx where it happen

On a yacht catchin' fish, we don't get catfished

Never seen it, magic; horse and carriage

Sicker than your average, the ladies be the baddest

I know, yeah, drip drip out

Montana a.k.a. Young Wepa

Saucy, ooh, drip drop

Top-top off the roof, a flip-flop

Montana

Think you need some medicine

I could be your medicine, yeah

Think you need some medicine

Give you a taste of what you give out

Think you need some medicine

I could be your medicine, yeah

Think you need some medicine

Give you a taste of what you give out