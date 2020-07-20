Українська модель та співачка завжди привертала захопливі погляди публіки під час появ на сцені чи світських заходах. Проте навіть в умовах карантину Дарія Астаф'єва розбурхує уяву шанувальників зухвалими зйомками. Цього разу зірка постала в пікантному боді.

Секс-символ вітчизняного шоу-бізу влаштувала зйомку на свіжому повітрі, яка завела підписників зірки в інстаграмі. Дарія Астаф'єва обрала для позування перед камерою чорне боді з оригінальними білими рюшами по краях та манжетами на руках. У мережі цей look порівняли з образом покоївки, що виглядає дуже спокусливо.

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Зважаючи на те, що декольте боді закрите, Дарія Астаф'єва акцентувала на бездоганних підтягнутих ніжках. Вбрання вона доповнила чорними замшевими туфлями-човниками на високих підборах та з камінчиками.

Образ завершили стильні білі окуляри. Волосся співачка зібрала у високий пучок, а на шиї залишила лаконічний ланцюжок. У коментарях красуню засипали компліментами, а в підписі вона натякнула, що автором фото став її бойфренд.

"Дівчатка, знайте, якщо чоловік знімає вас сам, довше десяти секунд – у вас все серйозно", – пожартувала Астаф'єва.