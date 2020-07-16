Відома співачка під час літнього сезону влаштовує відпустки у Карпатах та на морі, під час яких відкриває нові захоплення. Ірина Федишин спробувала себе у ролі діджея, обравши для дозвілля пікантний купальник, який вигідно підкреслив її спокусливі форми.

Разом з сім'єю Ірина Федишин після тривалого відпочинку в Одесі вирушила в Буковель. Зірка вже встигла насолодитися релаксом у басейні та помилуватися фантастичними пейзажами Карпат. В інстаграм-профілі вона поширала відео за діджейським пультом, показавши, як опанувала нове захоплення.

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Так, співачка створила запальний ремікс свого хіта "Просто танцюй", який підкорив серця українських слухачів. За пультом у ролі діджея зірка почувалася впевнено й не приховувала свого захвату від процесу створення музики. Крім того, грайливо рухалася під енергійні ритми.

Пікантний образ Ірини Федишин

Схоже, на експеримент артистка наважилася спонтанно, адже позувала на відео у зухвалому look. На ній суцільний купальник синього кольору на зав'язках, який підкреслює пишні груди та струнку фігуру. Тендітна Ірина Федишин звикла вражати фантастичними формами, тому сміливо засмагає у купальнику й навіть прогулюється комплексом відпочинку.

У сонячний день зірка обрала масивні окуляри, які прикривали обличчя, а волосся зібрала у низький пучок. За діджейським пультом вона одягла й навушники, а підтягнуті ніжки засвітила поблизу басейну.