В Україні продовжуються зйомки нового комедійного серіалу "Великі Вуйки 2". У проєкті взяли участь чимало представників вітчизняного шоу-бізнесу. Зокрема, співачка Тіна Кароль постане у стрічці в досить пікантному образі.

Тіна Кароль у серіалі "Великі Вуйки 2"

Як відомо, це перший телевізійний проєкт Тіни Кароль після послаблення карантину. У серіалі "Великі Вуйки 2" артистка отримала другорядну роль, яка, без сумніву, запам'ятається гладачам. Наразі на ТСН опублікували нові кадри зі знімального майданчика.

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Перед камерою Тіна Кароль постала у чорному костюмі. Пікантності її образу додавали прозорі вставки на вбранні. Позувала артистка поряд зі своєю колегою по "Великих Вуйках 2" Лілією Ребрик.

Головне – від самого початку правильно налаштуватися на знімальний процес, тобто відшукати той образ, що відповідає обставинам сюжету. А далі – просто живеш,

– поділилась Тіна Кароль.



Тіна Кароль і Лілія Ребрик на зйомках серіалу / Фото 1+1



Тіна Кароль та Лілія Ребрик на зйомках / Фото 1+1

Що відомо про серіал "Великі Вуйки 2"

Це продовження комедійного серіалу "Великі Вуйки", який вийшов на екран у жовтні 2019 року. За сюжетом, головні герої – гуцули Іван Петрук, Бодя, Штефко та Василь Микитюк – повертаються в рідне село. Вони таки домоглись від влади коштів на зведення дороги і залучили інвесторів для побудови готелю. Тепер Великі Вуйки стають цікавими для туристів, які приносять чималі доходи місцевим жителям. Однак і тут на глядачів чекатимуть захопливі пригоди гуцулів.

У серіалі "Великі Вуйки 2" зіграли актори: