"Піккардійська Терція" підготувала оригінальний сюрприз до Дня Львова: відео

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"Піккардійська Терція"
"Піккардійська Терція" / Прес-служба

Знамениті вокалісти із "Піккардійської Терції" вирішили зробити сюрприз для своїх прихильників та презентували нову пісню. Композицію вони присвятили рідному Львову, який готується відзначати 763-річчя.

Трек із назвою "Львів" уже з'явився на YouTube-каналі "Піккардійської Терції". У lyric-відео артисти показали так звані "візитки" міста: знамениті леви, скульптуру Слави на Оперному театрі, продавців ласощів у пишних сукнях, шоу "живих" скульптур, заїзд батяр на велосипедах та дощову погоду, якою славиться Львів. 

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До Дня Львова! Настроєвий музичний подарунок рідному місту від вокальної формації "Піккардійська Терція" – атмосферне відео на пісню "Львів"!
– анонсували музиканти. 

Відомо, що автором пісні виступив Мар'ян Хемар, а україномовний переклад створили Андрій Кирчів і Влодко Лучишин. Ритмічна композиція "Львів" увійшла до студійного альбому "Етюди". Її та інші знамениті пісні "Піккардійська Терція" виконає у День Львова, відзначення якого заплановане на п'ятницю, 3 травня. 

Слухайте нову пісню "Піккардійської Терції" – "Львів": відео 

Що відомо про "Піккардійську Терцію"?Це формація, яка утворилась у 1992 році у Львівському музичному училищі. Наразі у складі гурту є 6 талановитих вокалістів: Богач Богдан, Капраль Андрій, Нудик Ярослав, Турянин Роман, Шавала Андрій та Якимець Володимир. За роки своєї успішної кар'єри "Піккардійська Терція" випустила 13 студійних альбомів, які отримали чималу популярність в Україні.

Та, мабуть, кожен українець знає вокалістів завдяки їхньому чуттєвому переспіву "Гей, пливе кача...". Саме ця пісня грала під час прощання з Героями Небесної Сотні у 2014 році та стала символом людських втрат на Майдані та Сході України. 

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Теги: LifeStyle Музика Новини Львова
Джерело: LifeStyle 24
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