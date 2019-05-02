"Піккардійська Терція" підготувала оригінальний сюрприз до Дня Львова: відео

Знамениті вокалісти із "Піккардійської Терції" вирішили зробити сюрприз для своїх прихильників та презентували нову пісню. Композицію вони присвятили рідному Львову, який готується відзначати 763-річчя.

Трек із назвою "Львів" уже з'явився на YouTube-каналі "Піккардійської Терції". У lyric-відео артисти показали так звані "візитки" міста: знамениті леви, скульптуру Слави на Оперному театрі, продавців ласощів у пишних сукнях, шоу "живих" скульптур, заїзд батяр на велосипедах та дощову погоду, якою славиться Львів.

Читайте також: Львів потрапив у список міст, які рекомендує відвідати The Washington Post

До Дня Львова! Настроєвий музичний подарунок рідному місту від вокальної формації "Піккардійська Терція" – атмосферне відео на пісню "Львів"!

– анонсували музиканти.

Відомо, що автором пісні виступив Мар'ян Хемар, а україномовний переклад створили Андрій Кирчів і Влодко Лучишин. Ритмічна композиція "Львів" увійшла до студійного альбому "Етюди". Її та інші знамениті пісні "Піккардійська Терція" виконає у День Львова, відзначення якого заплановане на п'ятницю, 3 травня.

Слухайте нову пісню "Піккардійської Терції" – "Львів": відео

Що відомо про "Піккардійську Терцію"?Це формація, яка утворилась у 1992 році у Львівському музичному училищі. Наразі у складі гурту є 6 талановитих вокалістів: Богач Богдан, Капраль Андрій, Нудик Ярослав, Турянин Роман, Шавала Андрій та Якимець Володимир. За роки своєї успішної кар'єри "Піккардійська Терція" випустила 13 студійних альбомів, які отримали чималу популярність в Україні.



Та, мабуть, кожен українець знає вокалістів завдяки їхньому чуттєвому переспіву "Гей, пливе кача...". Саме ця пісня грала під час прощання з Героями Небесної Сотні у 2014 році та стала символом людських втрат на Майдані та Сході України.