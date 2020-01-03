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"Піккардійська Терція" випустила унікальну поліську колядку "На Святий Вечір"

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"Піккардійська Терція" випустила колядку "На Святий Вечір" / Пресслужба гурту

Українська народна коляда "На Святий Вечір" є маловідомою, тому гурт "Піккардійська Терція" вирішив вдихнути у неї нове життя. Окрім прем’єри в мережі, вокалісти виконають її перед глядачами в рамках різдвяного туру містами України.

Що цікаво, колядку "На Святий Вечір" учасники гурту могли випустити ще на початку 2000-их, коли вперше її почули у Канаді. Але лише через 20 років "піккардійці" вперше заколядували її. Прем’єра пісні відбулась 3 січня на ютуб-каналі гурту.

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Спершу я думав, що це гуцульська коляда, аж потім виявилося, що її коріння – на Поліссі. Тож у мене вийшла поліська колядка із гуцульськими ритмами,
– зізнався учасник "Піккардійської Терції" Андрій Капраль, який і створив аранжування для синглу.

Заслужений артист України додав, що колядка має наче магічний вплив: "… ота монотонність, як у легендарному "Щедрику", отой наш особливий народний мелос! А яка історія! У маленькому тексті – великий зміст: в 10-ти куплетах розказано все: від народження до воскресіння Христа. І про колядників згадано та вдячних господарів, про українську родину. Ця колядка – дуже потужна, вона "працює" на наше коріння".

Піккардійська Терція – На Святий Вечір: слухати колядку онлайн

Додамо, що наживо шанувальники гурту "Піккардійська Терція" зможуть почути колядку та інші різдвяно-новорічні твори артистів вже з 9 січня. Саме тоді стартує різдвяний тур "Казка на білих лапах", який розпочнеться у Львові і охопить такі міста України, як Рівне (12 січня), Житомир (13 січня), Вінниця (14 січня), Дніпро (17 січня) та Київ (19 січня). Разом з "піккардійцями" на сценах співатимуть талановиті незрячі діти з усієї України, адже саме вони стали частиною створення альбому під однойменною назвою туру "Казка на білих лапах".

Піккардійська терція
"Піккардійська Терція" відправляється у різдвяний тур "Казка на білих лапах" / Пресслужба гурту

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України LifeStyle Різдво Музика
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