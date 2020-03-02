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Піклуюсь про себе і приймаю кожен день, – Шеннен Догерті розповіла про боротьбу з раком

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Шеннен Догерті розповіла про боротьбу з раком / Instagram / @theshando

На початку лютого 48-річна американська акторка публічно зізналася, що після тривалого лікування знову бореться з онкологією. На її підтримку виступили шанувальники та колеги у всьому світі. Зараз зірка показала, що завдяки друзям веде здоровий спосіб життя та не втрачає оптимізму.

На особистій сторінці в інстаграмі Шеннен Догерті опублікувала фото та розлогий допис, у якому розповіла, які заняття додають їй життєвих сил та відганяють похмурі думки. Як запевнила знаменита акторка, весь секрет у підтримці близьких. 

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Одразу після оприлюднення свого захворювання – четверта стадія раку молочної залози, колеги по серіалу "Всі жінки – відьми" публічно підтримали  Шеннен Догерті та запевнили, що її мужня боротьба з раком – приклад для багатьох. Проте впродовж останніх тижнів друзі підтримують її не лише в мережі, а й надихають на нові звершення у реальному житті. 

Зірка картини "Беверлі Хіллз, 90210" розповіла, що її подруга модель Енн Марі Коррайт невпинно закликає її на піші прогулянки та розкриває секрети приготування здорової їжі, що чудово позначилося на самопочутті та шкірі Шеннен Догерті. Вона назвала останній тиждень продуктивним. Проте вона зізналася, що часто впадає в депресію, з якої рятують друзі. 

Після року боротьби з раком, що повертається, та інших стресів, я повернувся до цього. Піклуюсь про себе і приймаю кожен день. Це не завжди просто. У мене є дні, коли настає депресія або просто лінь. Але я пройду через через завдяки допомозі друзів,
– розповіла акторка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando)

Що відомо про боротьбу Шеннен Догерті з онкологією?Лікарі діагностували у Шеннен Догерті рак молочної залози у березні 2015 року. Вже восени 2017-го зірка готувалась до останньої операції та говорила про ймовірне одужання. У відвертому інтерв'ю, яке з'явилося у мережі 4 лютого 2020 року, зірка зізналася, що впродовж останнього року знову бореться з онкологією. Медики діагностували у неї четверту стадію раку молочної залози. Шеннен Догерті не втрачає віри у світле майбутнє та власним прикладом прагне довести, що за будь-яких життєвих обставин не можна складати руки та припиняти боротьбу. На сторінках свого інстаграму вона розповідає про своє самопочуття та привселюдно дякує знаменитим колегам, друзям та близьким за підтримку. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові хвороби
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