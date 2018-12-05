Пілінг обличчя в домашніх умовах: прості і корисні поради

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Як зробити пілінг обличчя у домашніх умовах
Як зробити пілінг обличчя у домашніх умовах / iStock

Пілінг обличчя – одна з важливих косметологічних процедур, оскільки простого вмивання не вистачає для повного очищення шкіри. Тому варто час від часу проводити таку чистку, щоб видалити забруднення під шкірою: омертвілі клітини епідермісу, скупчення жиру, а також покращити стан і колір шкіри.

Для того, щоб привести обличчя в ідеальний стан і не влетіти у копієчку, є чудова альтернатива походу до косметолога – зробити пілінг у домашніх умовах. За допомогою пілінгу можна значно покращити стан шкіри і навіть позбутися дрібних зморшок та нерівностей шкіри.

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Обов’язково: якщо у вас є шкірні захворювання, перед проведенням будь-яких процедур рекомендуємо проконсультуватися з косметологом.

Існує багато різновидів пілінгу: механічний, лазерний, вакуумний, ультразвуковий, фруктовий і хімічний. А також процедури відрізняється за глибиною впливу: поверхневі, серединні та глибокі пілінги.

Одними з найважливіших переваг пілінгу є очищення пір, відлущування ороговілого шару, поліпшення кровообігу і роботи сальних залоз шкіри.

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Iдеально очистити і відновити шкіру допоможуть наступні поради.

Як зробити пілінг обличчя у домашніх умовах

Спершу треба підготувати шкіру до процедури. Для цього потрібно розпарити обличчя і очистити його звичним лосьйоном. Після чого можна одразу приступати до нанесення маски.

До прикладу, змішати вівсяні пластівці з молоком і рослинною олією та нанести на обличчя тонким шаром, уникаючи зони навколо очей, і зробити легкий масаж сумішшю.

Або скористатися популярним кавовим пілінгом. Для цього потрібно нанести свіжу кавову гущу після щойно випитої кави на обличчя і круговими рухами втирати протягом 5 хвилин.

Одним з найдієвіших методів пілінгу обличчя є застосування інноваційного продукту виробництва білоруської косметичної компанії Bielita MEZO complex – Мезопілінг-скатка для глибокого очищення обличчя. В результаті застосування пілінгу-скатки шкіра стає гладкою, свіжою та еластичною.

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Варто зауважити, що в жодному разі не можна використовувати продукт на роздратованій, пошкодженій і дуже сухій шкірі. А при попаданні в очі обов’язково варто промити великою кількістю води.

Також рекомендуємо спробувати йогуртову маску-пілінг. У цьому допоможе натуральний кислий йогурт і оливкова олія. Спершу потрібно нанести тонкий шар олії на обличчя, а зверху товстий шар йогурту. Після того, як суміш висохне, потрібно помасажувати обличчя і вмитися теплою водою.

Теги: LifeStyle Секрети краси і молодості Краса
Джерело: Lifestyle
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