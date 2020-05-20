Pink розповіла, як коронавірус вплинув на здоров'я її сина

Американська співачка Pink з 3-річним сином Джеймсоном поборола коронавірус. Однак COVID-19 не минув безслідно: після лікування у хлопчика з'явилась алергія.

Про це Pink розповіла своїм прихильникам на інстаграм-сторінці. Артистка зазначила, що наразі оговтується від коронавірусу та вже зіткнулась з його першими наслідками. Тепер у її 3-річного сина Джеймсона є алергія на молочні продукти, яйця та пшеницю. Це медики виявили після повторної здачі крові після одужання.

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"З'ясувалося, що у мого Джамо харчова алергія. Ми змогли це виявити завдяки аналізу крові, який довелося робити недавно через COVID-19", – зазначила вона.

Pink додала, що до цього не було симптомів алергії. Тепер артистка має врахувати поради медиків та готувати іншу їжу для маленького сина.

Що відомо про коронавірус у родині Pink

У перші дні квітня співачка Pink розповіла прихильникам, що у її сина є симптоми коронавірусу. Тест на COVID-19, який співачка здала з нащадком, виявився позитивним, тому вона самоізолювалась з ним від інших родичів.

3-річний Джеймсон значно складніше переніс недугу, чим в одному з шоу поділилась Pink. Він мав підвищену температуру упродовж усіх 3 тижнів лікування. Окрім цього, дитина мала болі в животі та горлі, діарею і біль у грудях, а потім сильний головний біль. Водночас Pink не мала лихоманки, тому могла цілодобово доглядати за хворим сином. Співачка тільки відчувала загальну слабкість та нудоту, які теж входять до симптомів коронавірусу.

Наразі Pink та її син Джеймсон почувають добре. Всі наступні тести на коронавірус є негативними, тому співачка возз'єдналась з чоловіком Кері Гартом та донькою Віллоу, які перебували окремо на карантині.