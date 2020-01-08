Пінк та Кері Гарт привітали одне одного з річницею подружнього життя

Епатажна американська співачка відзначає 14 річницю у шлюбі з професійним мотоциклістом Кері Гартом. Кожен з них чуттєво привітав свою половинку зі знаковою датою та поділився спільними архівними кадрами на сторінках соціальних мереж.

У стосунках зіркового подружжя не завжди панувала гармонія. Пара, яка була за крок до розлучення зуміла зберегти почуття, які пройшли чимале випробування часом та перетворилися у міцну родину з двома чудовими дітьми 8-річною Віллоу та 3-річним Джеймсоном.

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Вчора, 7 січня, Пінк та Кері Гарт відзначили 14 річницю свого подружнього життя. Знаменитості публічно привітали одне одного на особистих сторінках в інстаграмі.

Так, легендарна виконавиця поділилася кадром першого поцілунку в офіційному статусі дружини та зауважила, що їхній шлюб не схожий на зразковий, проте вона завжди відчуває любов та підтримку свого чоловіка.

Так багато років, так багато зачісок... Ми в шлюбі вже дуже довгий час, любий. Він неідеальний, але я вдячна, що він наш. Я люблю нашу сім'ю. Спасибі, що прикриваєш мене спереду, збоку і ззаду. Ти справжній чоловік, Кері Гарт,

– зізналася зірка.

Коханий привітав Пінк розкішним букетом, яким співачка поспішила поділитися зі своїми шанувальниками. Чоловік також залишив листівку, в якій пообіцяв, що у майбутньому на них чекає ще більше приємних моментів.

Кері Гарт також опублікував архівні кадри з дружиною, які були зроблені під час їхнього весілля на Коста-Ріці. До вітального слова він також додав сімейну світлину під час спільного відпочинку.

Чоловік зауважив, що разом подружжя пройшло через складні життєві випробування та подолало чимало труднощів на шляху до визнання. Проте успіх кожного з них – заслуга обох.

14 років я одружений на дивовижній жінці. Я такий гордий тим життям, яке ми побудували разом. Ми обоє з неблагополучних сімей, і ми зробили вибір на користь наших відносин, над якими старанно працювали. І подивися на нас зараз! Ми були двома невдахами, коли зустрілися, ми виросли разом, і тепер у нас дивовижна родина. Спасибі, що ти мій найкращий друг і приголомшлива мама для наших дітей. Я люблю тебе,

– зізнався Кері Гарт.