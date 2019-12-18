"Піноккіо": в мережі з'явився український трейлер до фільму за мотивами легендарної казки

Римейки та екранізації на популярні казки користуються все більшою популярністю, адже сучасні режисери точно знають, як передати стару-улюблену історію на новий лад. Так, один із найкращих італійських режисерів Маттео Гарроне взявся перезняти відому казку про Піноккіо.

51-річний італійський кінотворець, відомий роботою над фільмом "Ґоморра" 2008 року, підготував для своїх фанатів дещо цікаве. Маттео Гарроне створив римейк на популярну казку "Піноккіо", перший український трейлер до якої вже підриває мережу.

До речі, режисер Роберт Земекіс перезніме відомий мультфільм від Disney – "Піноккіо"

Вперше повнометражний фантастичний фільм представили у Римі минулого тижня, 12 грудня. Однак світова прем'єра стрічки відбудеться на Берлінському кінофестивалі, який проходитиме з 15 до 25 лютого 2020 року.

Як повідомляє видання Variety, дебютний показ картини, знятої за мотивами казки Карло Коллоді, пройде в рамках секції Special Gala.

Головні ролі у стрічці зіграли Роберто Беніньї, Федеріко Іелапі, Рокко Папалео, Массімо Чеккеріні та Марина Вакт.

Прем'єра фільму в Україні запланована на 12 березня 2020 року.

Піноккіо 2020: трейлер українською дивитися онлайн