Піппа і Джеймс Міддлтон вперше за довгий час разом з'явилися на публіці: стильні фото

Попри те, що Кейт Міддлон здійснює офіційні виходи по кілька разів на тиждень, її рідні брат і сестра намагаються уникати зайвої уваги від папараці. Однак їхній останній вихід став чи не найбільш обговорюваною подією. Стильний Джеймс і Піппа зачарували спільною появою на Вімблдонському турнірі.

Враховуючи свій статус і титул, Кейт Міддлтон зобов'язана бути відкритою персоною і часто здійснювати офіційні виходи, які її братові, Джеймсу, не дуже до вподоби. Саме через популярність сестри у нього розпочалася депресія, з якою йому довелося активно боротися. Однак після того, як парубок одужав, він готовий до публічних появ.

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Про це свідчить його приголомшливий вихід з 35-річною Піппою, який вони здійснили напередодні, 8 липня. Близькі родичі герцогині Кембриджської вирішили відвідати один із матчів Вімблдонського турніру.

Для спортивного заходу Піппа Міддлтон обрала світло-рожеву сукню від бренду Stella McCartney, крислатий капелюх в тон, а також відкрите взуття на тонких невисоких підборах. А 32-річний Джеймс віддав перевагу сірому смокінгу у трендову клітинку, з-під якої виглядала блакитна сорочка і синя краватка. Яскравим доповненням образу стали сонцезахисні окуляри.



Піппа і Джеймс Міддлтон / Getty Images