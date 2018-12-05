Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз відвідали перший світський захід після народження сина: фото

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Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз
Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз / Instagram/ @sebochnak

Молодша сестра Кейт Міддлтон вперше офіційно вийшла в світ після народження первістка. Піппа та її чоловік Джеймс Меттьюз були присутніми на різдвяній службі з принцом Гаррі та Меган Маркл.

У вечір, коли Кейт Міддлтон проводила час на дипломатичному прийомі у тіарі принцеси Діани, молодша сестра герцогині прийшла на службу, приурочену пам’яті близького друга принца Гаррі. Приятель члена королівської сім’ї загинув у 2012 році в автокатастрофі.

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Відправа пройшла у церкві святого Луки в Лондоні. Подружжя прийшло на службу без новонародженого сина Артура. Для першого офіційного виходу на публіку Піппа Міддлтон обрала коричневе пальто з хутром на комірі, сині колготи та туфлі-човники в тон.

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз
Піппа Міддлтон і Джеймс Метьюз / Instagram / @fromberkshiretobuckingham

Також папараці вдалось сфотографувати принца Гаррі та вагітну Меган Маркл. Її животик помітно збільшився у розмірах.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Instagram / @meghanmarkle_hd

Нагадаємо, молодша сестра Кейт Міддлтон Піппа народила первістка в середині жовтня. Однак про обране ім'я новонародженого офіційно стало відомо приблизно через місяць. Піппа та Джеймс назвали сина Артуром Майклом Вільямом.

Теги: LifeStyle Піппа Міддлтон Кейт Міддлтон Меган Маркл
Джерело: 24 канал
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