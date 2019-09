Піппа Міддлтон святкує 36! Дещо про життя рідної сестри герцогині Кембриджської

Вона має власний герб, Піппою її називали вдома, а ще ця жінка – не тінь своєї старшої сестри, яка щотижня вражає громадськість стильними виходами і знає майже все про двірцеві інтриги. Знайомтесь, Піппа Міддлтон – британська письменниця та оглядачка, дружина автогонщика, а віднедавна й мама.

Сьогодні, 6 вересня, ця леді святкує 36 років! З нагоди такої дати редакція LifeStyle24 вирішила розповісти про життя однієї з осіб, наближених до королівської сім'ї, та розвіяти міф про те, що рідна кровинка Кейт залишається без уваги англійців і місцевої преси.

Зокрема, підтвердженням цьому став вихід Філіппи Шарлотти (саме таким є справжнє ім'я нашої іменинниці) у світ два місяці тому. На Вімблдонський турнір із тенісу, що відбувався у першій половині липня, Піппа прийшла в літній сукні жовтого кольору з квітковим принтом, до якої підібрала білі босоніжки. Відповідно, такий стильний образ без уваги фотографів не залишився.

Перша поява на публіці – в ролі фрейліни

Навряд чи молодша сестра Кейт Міддлтон до весілля останньої з принцом Вільямом з'являлась перед англійською публікою. Ба більше, говорити про Піппу почали після того, як на урочистій церемонії вона була фрейліною знаменитої нареченої. Їй доручили важливу місію – нести нижнюю частину майже триметрового шлейфу білосніжної сукні. Сама Філіппа постала перед глядачами свята в приталеному платті, яке пошила креативна директорка модного бренду Alexander McQueen Сара Бертон. Воно настільки вдало "сіло" на фігуру молодшої Міддлтон, що опісля весілля таблоїди ще довго обговорювали її сідниці.

Мабуть, злі язики подейкували, що таким чином Піппа нібито хотіла затьмарити сестру у день її ж весілля! Однак ми впевнені, що цього наміру Міддлтон-молодша аж ніяк не мала. Радше бажала гідно виглядати в ролі неодруженої дівчини, яка несе в руках шлейф весільного вбрання майбутньої королеви. Зрештою, не вся увага мала дістатись тільки Кембриджській герцогині – ділитись нею треба і з сестрою.

На весіллі у своєї старшої сестри Кейт Піппа була фрейліною / Getty Images

Власний герб

Так-так, вам не прибачилось. Виявляється, для того, щоб отримати особистий або родинний герб, можна не мати королівської крові. Однак, якщо хтось з твоєї сім'ї взяв шлюб із монаршою персоною, то цієї мітки не уникнути. Для родини Міддлтонів (батько Майкл, матір Керол, дочки Кейт і Філіппа, а також син Джеймс) такою стало зображення трьох жолудів у золотій оправі на червоно-синьому фоні, які "зав'язані" блакитною стрічкою. Після заміжжя такий же, але тільки іншої форми, від британської королеви одержала і молодша донька Міддлтонів. Однак, коли вона стала дружиною Джеймса Метьюза, верхню частину герба – а саме смужку небесного кольору – замалювали.



Так виглядав герб Міддлтон-молодшої, допоки вона не вийшла заміж / The Sun

Услід за сестрою

Через шість років після одного з найграндіозніших королівських весіль століття під вінець покликали і Піппу. Руку та серце їй запропонував британський підприємець Джеймс Метьюз, одягнувши на безіменний палець лівої руки дівчини діамантову каблучку, вартістю у 250 тисяч фунтів! Мабуть, після цього щасливиця подумала: лише заради такого подарунку можна зробити весілля, схоже на королівське. Тому у день церемонії – 20 травня 2017 року – Міддлтон-молодша одягнула білу мереживну сукню з пишним подолом та вчепила на волосся фату, які створив засновник марки Giles Джайлз Дікон. Образ вийшов довершеним і ніжним, пошив плаття знову підкреслив витонченість ліній тіла Піппи. Зокрема, її спини і талії. Такою жінка прибула до дверей церкви святого Марка в Енглфілді, де і взяла шлюб із Джеймсом.



Піппа Міддлтон у весільному платті / Getty Images



Майже королівське весілля Піппи з її нареченим / Getty Images

Щаслива дружина та мама

Схоже, чоловік Піппи Міддлтон не обмежує свою кохану займатись тим, що вона справді любить. Одне із пристрасних занять молодшої Міддлтон – це написання книг. Вона є авторкою двох, так би мовити, посібників: "Heartfelt", в якому зібрала рецепти для вечірок, а також "Celebrate: a Year of Festivities for Family and Friend", що розповідає читачеві про те, як організувати свято для сім'ї та друзів від А до Я.



Книга "Celebrate: a Year of Festivities for Family and Friend" / Huffington Post UK

Інший бік життя Піппи – це виховання дитини. На весіллі принцеси Євгенії, яке відбулось 12 жовтня минулого року, жінка ще красувалась з округлим животиком. А вже через три дні – 16 жовтня – королівський двірець повідомив про появу в її сім'ї первістка. На світ хлопчик з'явився напередодні в лікарні Святої Марії (Паддінгтон). "У Джорджа, Шарлотта і Луї – новий кузен! Всі у захваті, мама й дитина почувають себе добре", – повідомляли в Twitter кореспонденти Daily Mail. Новонародженого назвали Артур Майкл Вільям Меттьюс.

Сьогодні йому майже 11 місяців. Мама Піппа влаштовує для свого немовляти доволі активне дозвілля: вчить синочка плавати в басейні та бере на заняття з йоги. "Звичайно, більшу частину заняття Артур проводить у позі кобри, жуючи мій коврик і намагаючись втекти", – зізнавалась Міддлтон-молодша в інтерв'ю Daily Mail. Також вона частенько возить свою дитину в колясці вулицями Лондона, де живе. Тому неодноразово після пологів опинялась в об'єктивах папараці. Що ж, нам залишається тільки здогадуватись, чи захоче в найближчому часі сестра Кембриджської герцогині наздогнати останню по кількості дітей. Щоб зрівняти рахунки, їй потрібно народити ще двох немовлят.



Мама Піппа Міддлтон на прогулянці зі своїм сином Артуром / The Daily Mail