Піппа Міддлтон вперше показала свого сина: чарівні фото

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Піппа Міддлтон вперше показала сина
Піппа Міддлтон вперше показала сина / Instagram / @mark_harrison_photography

Молода матуся Піппа Міддлтон вирішила на новорічно-різдвяні свята вирушити до Карибських островів. На відпочинок сестра герцогині Кембриджської взяла з собою новонародженого сина Артура.

Відомо, що свята Піппа Міддлтон провела в колі родичів та друзів. Під час поїздки її супроводжував чоловік, бізнесмен Джеймс Меттьюз. 

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Журналісти LifeStyle 24 раніше повідомляли, що новорічні свята Піппа Міддлтон та Джеймс Меттьюз вирішили відзначити на острові Сен-Барт, що розташований на узбережжі Карибського моря. Там пара оселилась в розкішному номері готелі Eden Rock, власником якого є батько Джеймса – Девід Меттьюз. 

На території сімейного комплексу папараці зуміли сфотографувати подружжя з їх маленьким сином Артуром. Піппа Міддлтон до цього ретельно приховувала обличчя малюка, однак під час відпочинку не помітила фотографів. Відтак у мережі з'явились чи не перші знімки племінника Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, 15 жовтня у Лондоні народився первісток Піппи Міддлтон. Сестра герцогині Кембриджської народила сина, якого назвали Артуром Майклом Вілльямом Меттьюзом

Теги: Відпочинок LifeStyle Діти і неповнолітні Піппа Міддлтон
Джерело: 24 Канал
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