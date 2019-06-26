Піппа Міддлтон засвітилася на прогулянці з сином у бюджетному образі: фото стильної матусі

4609 Читать новость на русском
Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон / Instagram / @middletonfamily

Піппа Міддлтон не веде настільки активний та публічний образ життя, як її сестра, герцогиня Кембриджська, однак папараці полюють і за нею. Так, напередодні 35-річна сестра Кейт Міддлтон була помічена під час прогулянки з сином.

Піппа Міддлтон часто потрапляє в об'єктиви папараці під час прогулянок зі своїм 9-місячним сином Артуром. Через публічне життя своєї сестри її особистий простір також став злегка громадським. Тому, коли Піппа помічає камери папараці, вона намагається усміхатися та гарно виглядати у кадрі.

Читайте також: Піппа Міддлтон дала перше інтерв'ю, у якому розповіла про свого сина

Напередодні, 25 червня, молода матуся прогулювалася з сином, який лежав у колясці, вулицями Лондона. Для появи у столиці Великобританії Піппа Міддлтон обрала вбрання від улюбленого бюджетного бренду – Zara. Варто відзначити, що вона часто обирає одяг від цієї марки. Тож, на ній була біла сукня-сорочка від іспанського виробника, а також зручне взуття, кеди від Penelope Chilvers бірюзового відтінку, або, як ще його називають, кольору морської хвилі. Обличчя сестри Кейт Міддлтон прикривали темні сонцезахисні окуляри з леопардовою оправою.

Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон / Instagram / @middletonfamily

blog_ava
Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
сьогодні
93001
Теги: LifeStyle Стиль і мода Піппа Міддлтон Зіркові мами
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Майкл Джексон: як змінилася репутація співака через десятиліття після його смерті
25 червня 19:02 Майкл Джексон: як змінилася репутація співака через десятиліття після його смерті
937
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
25 червня 13:01 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
8161
Літати дешево? Як наживаються лоукости
25 червня 11:35 Літати дешево? Як наживаються лоукости
749
Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
24 червня 20:04 Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
Альона Захарова 924
Не свята принцеса: 5 королівських правил, які порушила леді Діана
24 червня 18:21 Не свята принцеса: 5 королівських правил, які порушила леді Діана
Марта Вересюк 2114
Новини
Більше новин
Залиште відгук