Піппа Міддлтон засвітилася на прогулянці з сином у бюджетному образі: фото стильної матусі

Піппа Міддлтон не веде настільки активний та публічний образ життя, як її сестра, герцогиня Кембриджська, однак папараці полюють і за нею. Так, напередодні 35-річна сестра Кейт Міддлтон була помічена під час прогулянки з сином.

Піппа Міддлтон часто потрапляє в об'єктиви папараці під час прогулянок зі своїм 9-місячним сином Артуром. Через публічне життя своєї сестри її особистий простір також став злегка громадським. Тому, коли Піппа помічає камери папараці, вона намагається усміхатися та гарно виглядати у кадрі.

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Напередодні, 25 червня, молода матуся прогулювалася з сином, який лежав у колясці, вулицями Лондона. Для появи у столиці Великобританії Піппа Міддлтон обрала вбрання від улюбленого бюджетного бренду – Zara. Варто відзначити, що вона часто обирає одяг від цієї марки. Тож, на ній була біла сукня-сорочка від іспанського виробника, а також зручне взуття, кеди від Penelope Chilvers бірюзового відтінку, або, як ще його називають, кольору морської хвилі. Обличчя сестри Кейт Міддлтон прикривали темні сонцезахисні окуляри з леопардовою оправою.



Піппа Міддлтон / Instagram / @middletonfamily