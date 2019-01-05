Піппа Міддлтон засвітилася в купальнику через три місяці після пологів: неочікувані фото

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Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон / Getty Images

35-річна Піппа Міддлтон, яка нещодавно вперше стала мамою, засвітилася в купальному костюмі, відпочваючи на пляжі в Сен-Барті. Молодша сестра герцогині Кембриджської сміливо може хизуватися стрункою фігурою після пологів.

Наприкінці 2018 року іноземні ЗМІ повідомили, де Піппа Міддлтон зустрічатиме Новий рік разом зі своїм новонародженим сином Артуром і чоловіком Джеймсом Меттьюзом. У повідомленні мовилося, що молоді батьки святкуватимуть новорічну ніч на острові Сен-Барт, що розташований на території Карибського моря.

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Після святкування Нового року закохані вирішили залишитися там ще на декілька днів. Папараці вдалося зробити декілька вдалих кадрів з відпочинку Піппи Міддлтон і Джеймса Меттьюза разом з їхнім сином. Сім'я відпочивала на одному з узбереж Карибського моря. Піппа Міддлтон засмагала в білому бікіні від англійського бренду Biondi London. Відкритий купальник дозволив розглянути стрункий животик молодої мами.

До слова, сім'я Меттьюз володіє нерухомістю на "королівському острові", тому Піппа Міддлтон разом з 3-місячним сином можуть залишитись в теплих краях на всю зиму.

Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон / Instagram / @katetheduchessofcambridge

Піппа Міддлтон
Піппа з чоловіком Джеймсом Меттьюзом / Instagram / @pippa.middleton.matthews

Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон / Instagram / @katetheduchessofcambridge
 

Теги: LifeStyle Мода Піппа Міддлтон
Джерело: 24 канал
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