Піппа Міддлтон зустрічатиме Новий Рік на "острові мільйонерів"

Молодша сестра герцогині Кембриджської вперше зустрічатиме Новий рік в статусі мами. Місце для святкування Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз вибрали відповідне. Молоде подружжя відправилося на острів Сен-Барт, що на території Карибського моря.

Напередодні зимових свят 35-річна Піппа Міддлтон влаштувала собі атмосферну передріздвяну фотосесію. На знімках вона постала у затишному домашньому вбранні, позаду неї стояла прикрашена ялинка і виблискували новорічні вогники. Однак, ймовірно, такої новорічної атмосфери для сестри Кейт Міддлтон було достатньо, аби вирішити святкувати Новий рік в теплих краях.

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Піппа Міддлтон разом з чоловіком Джеймсом Меттьюзом вирішили зустрічати Новий рік у тропічному кліматі. Молоде подружжя відправилося на острів Сен-Барт, що розташований на території Карибського моря. Вони приєдналися до своїх друзів моделі Вог Вільямс та її тримісячного сина Теодора. До слова, вибір місця не став несподіванкою, адже сім'я Меттьюз має розкішний готель Eden Rock на карибському острові і Піппа вже проводила там час на зимових канікулах.