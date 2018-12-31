Піппа Міддлтон зустрічатиме Новий Рік на "острові мільйонерів"

794
Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз
Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз / Getty Images

Молодша сестра герцогині Кембриджської вперше зустрічатиме Новий рік в статусі мами. Місце для святкування Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз вибрали відповідне. Молоде подружжя відправилося на острів Сен-Барт, що на території Карибського моря.

Напередодні зимових свят 35-річна Піппа Міддлтон влаштувала собі атмосферну передріздвяну фотосесію. На знімках вона постала у затишному домашньому вбранні, позаду неї стояла прикрашена ялинка і виблискували новорічні вогники. Однак, ймовірно, такої новорічної атмосфери для сестри Кейт Міддлтон було достатньо, аби вирішити святкувати Новий рік в теплих краях.

Читайте також: Піппа Міддлтон гуляє із сином в бюджетному образі: несподівані фото

Піппа Міддлтон разом з чоловіком Джеймсом Меттьюзом вирішили зустрічати Новий рік у тропічному кліматі. Молоде подружжя відправилося на острів Сен-Барт, що розташований на території Карибського моря. Вони приєдналися до своїх друзів моделі Вог Вільямс та її тримісячного сина Теодора. До слова, вибір місця не став несподіванкою, адже сім'я Меттьюз має розкішний готель Eden Rock на карибському острові і Піппа вже проводила там час на зимових канікулах.

Піппа Міддлтон
Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом Меттьюзом і сином Артуром / Instagram / @bea_york

Теги: LifeStyle Піппа Міддлтон
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
сьогодні 13:28 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 39515
Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
30 грудня 15:48 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 385
Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
29 грудня 12:22 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
Юлія Михайлова 2807
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
28 грудня 21:29 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
1719
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
28 грудня 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 7940
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
28 грудня 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 616
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук