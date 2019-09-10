Бісквітний пиріг з сливами – рецепт домашньої випічки

Сливи – неймовірно смачні та стиглі у вересні. А це означає, що саме зараз час готувати пухкі бісквітні пироги з сливами, які здивують вас своїм ніжним смаком. Рецепт ми для вас вже підготували!

Рецепт, як приготувати бісквіт

Інгредієнти для бісквіту:

– 6 яєць;

– 2 жовтка;

– 150 г цукру;

– 5 грам розпушувача для тіста;

– 150 г борошна;



Для начинки:

– 15 цілих слив;

– цукрова пудра.

Поетапне приготування бісквіту

1. Збиваємо яйця з жовтками, додаємо цукор. Маса повинна бути стійка та густа. По часу це має зайняти до 10 хвилин.

2. Борошно потрібно попередньо просіяти через сито та невеликими частинами додавати у яєчну масу, делікатно вимішуючи наш майбутній бісквіт лопаткою.

Читайте також: Рецепт варення з слив: покроковий рецепт

3. Додаємо розпушувач у тісто. Вимішуємо.

4. Після отримання однорідної маси виливаємо її у круглу форму для випікання, розміром 20 сантиметрів у діаметрі.

Рецепт домашньої випічки з сливами

5. Сливи помити та просушити. Розділити на 2 половинки та вийняти кісточку.

6. Викласти у форму з тістом.

7. Випікати бісквіт потрібно при температурі 160 градусів – 35 хвилин. Перевіряємо його на готовність дерев'яною шпажкою по центру коржа.

Читайте також: Пиріг з сливами – простий рецепт приготування

8. Шпажка має бути сухою. Якщо вона волога – випікайте далі ще 5-10 хвилин.

9. Готовий бісквітний пиріг має повністю охолонути. Його можна задекорувати ванільним цукром або шоколадним топінгом.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак