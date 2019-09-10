Бісквітний пиріг з сливами – рецепт домашньої випічки
Сливи – неймовірно смачні та стиглі у вересні. А це означає, що саме зараз час готувати пухкі бісквітні пироги з сливами, які здивують вас своїм ніжним смаком. Рецепт ми для вас вже підготували!
Рецепт, як приготувати бісквіт
Інгредієнти для бісквіту:
– 6 яєць;
– 2 жовтка;
– 150 г цукру;
– 5 грам розпушувача для тіста;
– 150 г борошна;
Для начинки:
– 15 цілих слив;
– цукрова пудра.
Поетапне приготування бісквіту
1. Збиваємо яйця з жовтками, додаємо цукор. Маса повинна бути стійка та густа. По часу це має зайняти до 10 хвилин.
2. Борошно потрібно попередньо просіяти через сито та невеликими частинами додавати у яєчну масу, делікатно вимішуючи наш майбутній бісквіт лопаткою.
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3. Додаємо розпушувач у тісто. Вимішуємо.
4. Після отримання однорідної маси виливаємо її у круглу форму для випікання, розміром 20 сантиметрів у діаметрі.
Рецепт домашньої випічки з сливами
5. Сливи помити та просушити. Розділити на 2 половинки та вийняти кісточку.
6. Викласти у форму з тістом.
7. Випікати бісквіт потрібно при температурі 160 градусів – 35 хвилин. Перевіряємо його на готовність дерев'яною шпажкою по центру коржа.
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8. Шпажка має бути сухою. Якщо вона волога – випікайте далі ще 5-10 хвилин.
9. Готовий бісквітний пиріг має повністю охолонути. Його можна задекорувати ванільним цукром або шоколадним топінгом.
Смачного!
Автор фото: Богданна Рибак