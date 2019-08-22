Пиріг з сливами – простий рецепт приготування

Цей сливовий пиріг досить швидкий у приготуванні. Кислуваті сливи вдало поєднуються із солодким тертим тістом та сметаною.

Як приготувати пиріг з сливами

Інгредієнти для пирога з сливами:

– 500 грам листкового тіста;

– 200 грам сметани;

– 300 грам слив;

– 100 грам цукру;

– 150 грам вершкового масла;

– 180 грам борошна;

– цукрова пудра.

Пиріг з сливами: покроковий рецепт

1. Готовим листковим тістом вкриваємо деко та випікаємо його при температурі 200 градусів 10 хвилин.

Щоб листкове тісто не піднімалося, робимо невеликі отвори виделкою по всій поверхні.

2. Змішуємо борошно з цукром та додаємо кубики холодного вершкового масла.

Читайте також: Популярні світові десерти: перевірте свої знання класичних солодощів

3. Розтираємо суміш руками та викладаємо на пергамент. Охолоджуємо в холодильнику 20 хвилин.

Сливовий пиріг

4. Дістаємо деко з тістом та змащуємо сметаною.

5. Викладаємо половинки слив на тісто з сметаною.

Читайте також: Легкий салат з ананасом і куркою

6. Охолодженим тертим тістом посипаємо всю поверхню пирога.

7. Випікаємо пиріг із сливами при температурі 170 градусів 30 хвилин.

Декор сливового пирога:

8. Готовий пиріг обережно дістаємо з деко та посипаємо цукровою пудрою

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак