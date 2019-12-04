Пиріжки із листкового тіста: легкий рецепт від Наталі Портман
Голлівудська акторка Наталі Портман, яка протягом багатьох років є веган-активісткою, поділилася із шанувальниками рецептом пиріжків, які вона готувала до Дня подяки.
Наталі Портман опублікувала свій улюблений рецепт до Дня подяки на сторінці в інстаграмі. Також зірка показала короткий ролик з процесу приготування пиріжків, які можуть бути солодким або соленими.
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"Я використовувала кабачкову капусту, цибулю-порей, цвітну капусту, гриби та яблука, але ви можете додавати будь-які фрукти та овочі, які вам найбільше подобаються", – написала голлівудська акторка у підписі.
Пиріжки з листкового тіста – рецепт Наталі Портман
Інгредієнти:
Цибуля-порей
Цвітна капуста
Гриби
Баклажани
Яблука
Веганське листкове тісто
Цибуля
Сіль
Оливкова олія
Масло авокадо
Рецепт приготування:
Варіанти начинки для пиріжків
1. Очищені та нарізані яблука в кленовому сиропі та кориці;
2. Нарізані кубиками баклажани і цибуля з оливковою олією та сіллю;
3. Подрібнені гриби та часник в оливковій олії і з сіллю;
4. Порізана цибуля-порей, цвітна капуста, масло авокадо та сіль.
Як приготувати пиріжки з листкового тіста
– Поки готуються начинки, треба підготувати деко з пергаментним папером і розігріти духовку. Потім треба розрізати розморожене веганське листкове тісто на квадратики.
– Додайте інгредієнти зверху на листкове тісто;
– Заверніть квадрати у кутах, щоб зробити маленькі стінки навколо листкового тіста (як видно на відео);
– Змастіть відкриті пиріжки оливковою олією;
– Випікайте у духовці близько десять хвилин.