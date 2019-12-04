Пиріжки із листкового тіста: легкий рецепт від Наталі Портман

Голлівудська акторка Наталі Портман, яка протягом багатьох років є веган-активісткою, поділилася із шанувальниками рецептом пиріжків, які вона готувала до Дня подяки.

Наталі Портман опублікувала свій улюблений рецепт до Дня подяки на сторінці в інстаграмі. Також зірка показала короткий ролик з процесу приготування пиріжків, які можуть бути солодким або соленими.

Читайте також: У червоній сукні під дощем: стильний образ Наталі Портман у Нью-Йорку

"Я використовувала кабачкову капусту, цибулю-порей, цвітну капусту, гриби та яблука, але ви можете додавати будь-які фрукти та овочі, які вам найбільше подобаються", – написала голлівудська акторка у підписі.

Пиріжки з листкового тіста – рецепт Наталі Портман

Інгредієнти:

Цибуля-порей

Цвітна капуста

Гриби

Баклажани

Яблука

Веганське листкове тісто

Цибуля

Сіль

Оливкова олія

Масло авокадо

Рецепт приготування:

Варіанти начинки для пиріжків

1. Очищені та нарізані яблука в кленовому сиропі та кориці;

2. Нарізані кубиками баклажани і цибуля з оливковою олією та сіллю;

3. Подрібнені гриби та часник в оливковій олії і з сіллю;

4. Порізана цибуля-порей, цвітна капуста, масло авокадо та сіль.

Як приготувати пиріжки з листкового тіста

– Поки готуються начинки, треба підготувати деко з пергаментним папером і розігріти духовку. Потім треба розрізати розморожене веганське листкове тісто на квадратики.

– Додайте інгредієнти зверху на листкове тісто;

– Заверніть квадрати у кутах, щоб зробити маленькі стінки навколо листкового тіста (як видно на відео);

– Змастіть відкриті пиріжки оливковою олією;

– Випікайте у духовці близько десять хвилин.