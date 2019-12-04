Пиріжки із листкового тіста: легкий рецепт від Наталі Портман

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Наталі Портман / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Наталі Портман, яка протягом багатьох років є веган-активісткою, поділилася із шанувальниками рецептом пиріжків, які вона готувала до Дня подяки.

Наталі Портман опублікувала свій улюблений рецепт до Дня подяки на сторінці в інстаграмі. Також зірка показала короткий ролик з процесу приготування пиріжків, які можуть бути солодким або соленими.

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"Я використовувала кабачкову капусту, цибулю-порей, цвітну капусту, гриби та яблука, але ви можете додавати будь-які фрукти та овочі, які вам найбільше подобаються", – написала голлівудська акторка у підписі.

Пиріжки з листкового тіста – рецепт Наталі Портман

Інгредієнти:
Цибуля-порей
Цвітна капуста
Гриби
Баклажани
Яблука
Веганське листкове тісто
Цибуля
Сіль
Оливкова олія
Масло авокадо

Рецепт приготування:

Варіанти начинки для пиріжків

1. Очищені та нарізані яблука в кленовому сиропі та кориці;

2. Нарізані кубиками баклажани і цибуля з оливковою олією та сіллю;

3. Подрібнені гриби та часник в оливковій олії і з сіллю;

4. Порізана цибуля-порей, цвітна капуста, масло авокадо та сіль.

Як приготувати пиріжки з листкового тіста

– Поки готуються начинки, треба підготувати деко з пергаментним папером і розігріти духовку. Потім треба розрізати розморожене веганське листкове тісто на квадратики.

– Додайте інгредієнти зверху на листкове тісто;

– Заверніть квадрати у кутах, щоб зробити маленькі стінки навколо листкового тіста (як видно на відео);

– Змастіть відкриті пиріжки оливковою олією;

– Випікайте у духовці близько десять хвилин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy almost Thanksgiving! This is my favorite #plantbased Thanksgiving recipe that can be either sweet or savory. I used butternut squash, leeks, cauliflower, mushrooms (for savory tarts) and apples (for sweet tarts), but you can add whatever fruit and veggies you prefer. Recipe below. Ingredients: Leeks Cauliflower Mushroom Butternut squash Apples Vegan puff pastry Onions Salt Olive oil Avocado oil Directions: In 4 separate pans, sauté: 1. Peeled, cored, sliced apples in maple syrup and cinnamon 2. Cubed butternut squash and chopped onions in olive oil with salt 3. Chopped Mushrooms and garlic in olive oil and salt 4. Chopped leeks and cauliflower in avocado oil and salt While veggies are cooking: 1. Prepare tray w/ parchment paper + preheat oven to 400. 2. Cut defrosted vegan puff pastry into squares. Once veggies and fruit are cooked through: 1. Add the ingredients on top off the puff pastry. 2. Pinch squares at corners to make little walls around the puff pastry (as seen in video!) 3. Drizzle olive oil on top of the savory ones. 4. Put in oven for 10 min or until pastry is cooked through (mine took 15)

Допис, поширений Natalie Portman (@natalieportman)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Голлівуд LifeStyle Food and Drinks Наталі Портман
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