Популярна співачка звикла дивувати публіку відвертими образами та запальними танцями. Проте останнє відео Насті Каменських шокувало мережу. Зірка пірнула в басейн у персиковій сукні та на підборах. Прихильники були спантеличені таким зухвалим вчинком.

У розпал літнього сезону Настя Каменських вже встигла показала фігуру в купальнику та насолодитися релаксом у басейні. Проте нове відео співачки кардинально відрізняється від звичних публікацій зірок. В інстаграм-профілі вона поділилася курйозним роликом, на якому занурилась у воду в стильному look.

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Відео Каменських зняла поблизу свого заміського будинку. Для зйомки вона обрала ніжну сукню персикового кольору вільного крою з пишною спідницею. Талію артистка підкреслила масивним чорним поясом, який гармонійно поєднувався зі стильними босоніжками на підборах. Волосся вона залишила розпущеним, а перед камерою постала без косметики.

Настя Каменських ефектно продефілювала до басейну з рушником у руках. Вона поклала його на воду й зухвало пірнула в басейн так, ніби імпровізований подіум мав продовження. Сама співачка не стала коментувати такий сміливий вчинок й запропонувала фоловерам вигадати підпис.

Реакція мережі

Схоже, прихильники в захваті від нового відео зірки, адже всього за кілька годин його переглянули понад 800 тисяч користувачів. Фани радо коментували допис й пропонували свої кумедні варіанти, як пояснити неочікуваний вчинок Насті Каменських: