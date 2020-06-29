Пірс Броснан вшанував пам'ять доньки, яка загинула сім років тому: фото

Голлівудський актор Пірс Броснан сім років тому втратив доньку Шарлотту. Причиною смерті дівчини став рак яєчників. Саме ця недуга забрала її з життя у 41-річному віці.

Пірс згадав трагічну подію на особистій сторінці в інстаграмі. У тексті публікації він згадав доньку, яка померла в 2013 році, та привітав онуку з днем народження.

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Шарлотта – прийомна донька Пірса Броснана від першого шлюбу з Кассандрою Харріс. Із цією жінкою в актора народився спільний син Шон. Він вирішив наслідувати батька і також став актором. Зараз йому 37 років і в нього є п'ятирічна донька Марлі Мей. Кассандра померла у 1991 році від раку яєчників. На той час вона і Пірс разом прожили 11 років. У 2013 році ця ж хвороба забрала життя її донька Шарлотти.