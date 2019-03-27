Пір'я страуса і металік: український бренд Rimma Donna представив колекцію на Lviv Fashion Week

Українська дизайнерка Рімма Туркія представила нову колекцію на Lviv Fashion Week 2019. Особливості її вбранням надали вишукані натуральні тканини в поєднанні з цьогорічними трендами. LifeStyle 24 підготував для вас цікаві моменти з показу Rimma Donna та ексклюзивний коментар від моделі про співпрацю із Lviv Fashion Week 2019.

В рамках львівського Тижня моди 2019 свою нову колекцію презентувала українська дизайнерка Рімма Туркія (RIMMA TURKIYA), яка представляє бренд Rimma Donna. Вона успішно працює у сфері моди вже понад 24 роки і точно знає, які вбрання ефектно дивитимуться на подіумі і матимуть попит у наступному сезоні.

Читайте також: Lviv Fashion Week 2019: український бренд одягу VBRANA презентував феєричну колекцію

Колекцію осінь-зима 2019/2020 від Rimma Donna сміливо можна назвати "50 відтінками бежевого". Дизайнерка Рімма Туркія назвала цей колір "відправною точкою" у створенні своїх вбрань. Однак у її колекції також був представлений одяг у пудрових, сірих, коричневих та гірчичних відтінках. І, звісно, не обійшлося без культового сріблястого металіку та синього деніму, який шумно і різко увірвався в тренди 2019 року.



Показ Rimma Donna на Lviv Fashion Week 2019 / lvivfashionweek.com

Оскільки декілька сезонів поспіль тендітні та ніжні дівчата обирають розмір oversize, Рімма Туркія створювала верхній одяг, опираючись на вподобання поціновувачів справжньої моди. Тренчі, пальта і костюми в її колекції створені в Х-подібному силуеті, який додає розмірів у плечах і тим самим візуально звужує талію. Особливості верхньому одягу додали фактурні кишені, масивні лацкани та широкі пояси.



Одяг українського бренду Rimma Donna / Ph: Наталія і Олександр Шамов

Також у її колекції було представлено декілька видів курток, які відгукувались на усі тренди останніх сезонів – асиметрія, масивність, довжина та еко-хутро. А особливим доповненням до образів стали пов'язки на голову.



Показ Rimma Donna на Lviv Fashion Week 2019 / lvivfashionweek.com

Одній із моделей, яка виходила на подіум у вбраннях від Rimma Donna, Олі Гризлюк, випала можливість представляти пальто з нової колекції. Дівчина дала ексклюзивне інтерв'ю для LifeStyle 24, розповівши про проведення модного заходу та співпрацю з дизайнерами.

Як стверджує дівчина, аби потрапити на Lviv Fashion Week 2019, вона пройшла підготовку тривалістю в декілька тижнів.

Відбір проходить за два тижні до проведення Fashion Week. Агентство відсилає моделей на акредитацію, організатори прослідковують, аби у неї були всі потрібні дані для показів. У разі затвердження, агентство направляє моделей до дизайнерів і далі все залежить від того, як кожна зможе себе проявити,

– розповіла Оля Гризлюк, учасниця Lviv Fashion Week 2019.



Модель Оля Гризлюк на Lviv Fashion Week 2019 від бренду Rimma Donna / lvivfashionweek.com

Щодо моделей, яким випадає честь відкривати або закривати покази, Оля зізнається – конкуренція на модних заходах існує, оскільки в теперішній час суперництво присутнє всюди, однак вибір все одно залишається за дизайнером, як і підбір вбрань.

Відкривати або закривати показ може модель, у якої більше досвіду, або вона є улюбленицею дизайнера. Відповідно і дає їй образ, який стоїть першим у колекції. Але вбрання підбираються також відповідно до типажу та фігури моделі. Обирає те, що на його думку, буде найбільше личити моделі,

– поділилася Оля Гризлюк.

На показі від Rimma Donna модель виходила на подіум у пальті, яке дизайнерка створювала, опираючись на модні запити сьогодення – занижені плечі, вільний пояс, масивні фактурні кишені та коричнево-бежеві тони.

Однак, аби ефектно представити вбрання, недостатньо гарного одягу. Найважливішу роль відіграють деталі, а якщо бути точнішим –музика.

За репетиції і покази завжди відповідають організатори. Є людина, яка вміє організовувати роботу моделей. Дизайнер лише показує, як хоче, щоб люди побачити його одяг. Але одним із найважливіших моментів на показі є музика. Саме вона задає показові ритм,

– запевняє модель Lviv Fashion Week 2019 Оля Гризлюк.



Показ Rimma Donna на Lviv Fashion Week 2019 / LifeStyle 24

Також моделі представляли костюми, штани, топи та светри. Серед тканин, які використовувала Рімма Туркія для створення колекції, переважали штучна замша, трикотаж, бавовна, атлас та органза. Для декорування костюмів у піжамному стилі дизайнерка використовувала пір'я страуса. Після представлення усіх моделей з колекції осінь-зима 2019/2020 усі моделі вийшли на подіум, аби закрити показ. А після них привітатися з гостями модного заходу вийшла сама дизайнерка. Вона отримала чимало квітів від шанувальників та оплески від усієї публіки.