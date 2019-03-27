Пір'я страуса і металік: український бренд Rimma Donna представив колекцію на Lviv Fashion Week

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Lviv Fashion Week 2019
Lviv Fashion Week 2019 / lvivfashionweek.com / Ph: Igor Fedoriv

Українська дизайнерка Рімма Туркія представила нову колекцію на Lviv Fashion Week 2019. Особливості її вбранням надали вишукані натуральні тканини в поєднанні з цьогорічними трендами. LifeStyle 24 підготував для вас цікаві моменти з показу Rimma Donna та ексклюзивний коментар від моделі про співпрацю із Lviv Fashion Week 2019.

В рамках львівського Тижня моди 2019 свою нову колекцію презентувала українська дизайнерка Рімма Туркія (RIMMA TURKIYA), яка представляє бренд Rimma Donna. Вона успішно працює у сфері моди вже понад 24 роки і точно знає, які вбрання ефектно дивитимуться на подіумі і матимуть попит у наступному сезоні.

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Колекцію осінь-зима 2019/2020 від Rimma Donna сміливо можна назвати "50 відтінками бежевого". Дизайнерка Рімма Туркія назвала цей колір "відправною точкою" у створенні своїх вбрань. Однак у її колекції також був представлений одяг у пудрових, сірих, коричневих та гірчичних відтінках. І, звісно, не обійшлося без культового сріблястого металіку та синього деніму, який шумно і різко увірвався в тренди 2019 року.

Lviv Fashion Week 2019 тиждень моди Львів 2019 Rimma Donna Рімма Донна показ
Показ Rimma Donna на Lviv Fashion Week 2019 / lvivfashionweek.com

Оскільки декілька сезонів поспіль тендітні та ніжні дівчата обирають розмір oversize, Рімма Туркія створювала верхній одяг, опираючись на вподобання поціновувачів справжньої моди. Тренчі, пальта і костюми в її колекції створені в Х-подібному силуеті, який додає розмірів у плечах і тим самим візуально звужує талію. Особливості верхньому одягу додали фактурні кишені, масивні лацкани та широкі пояси.

Lviv Fashion Week 2019 Тиждень моди Львів 2019 Rimma Donna Рімма Донна 2019
Одяг українського бренду Rimma Donna / Ph: Наталія і Олександр Шамов

Також у її колекції було представлено декілька видів курток, які відгукувались на усі тренди останніх сезонів – асиметрія, масивність, довжина та еко-хутро. А особливим доповненням до образів стали пов'язки на голову.

Lviv Fashion Week 2019 тиждень моди Львів 2019 Rimma Donna Рімма Донна
Показ Rimma Donna на Lviv Fashion Week 2019 / lvivfashionweek.com

Одній із моделей, яка виходила на подіум у вбраннях від Rimma Donna, Олі Гризлюк, випала можливість представляти пальто з нової колекції. Дівчина дала ексклюзивне інтерв'ю для LifeStyle 24, розповівши про проведення модного заходу та співпрацю з дизайнерами.

Як стверджує дівчина, аби потрапити на Lviv Fashion Week 2019, вона пройшла підготовку тривалістю в декілька тижнів.

Відбір проходить за два тижні до проведення Fashion Week. Агентство відсилає моделей на акредитацію, організатори прослідковують, аби у неї були всі потрібні дані для показів. У разі затвердження, агентство направляє моделей до дизайнерів і далі все залежить від того, як кожна зможе себе проявити,
– розповіла Оля Гризлюк, учасниця Lviv Fashion Week 2019.

Lviv Fashion Week моделі 2019 Тиждень моди Львів 2019
Модель Оля Гризлюк на Lviv Fashion Week 2019 від бренду Rimma Donna / lvivfashionweek.com

Щодо моделей, яким випадає честь відкривати або закривати покази, Оля зізнається – конкуренція на модних заходах існує, оскільки в теперішній час суперництво присутнє всюди, однак вибір все одно залишається за дизайнером, як і підбір вбрань.

Відкривати або закривати показ може модель, у якої більше досвіду, або вона є улюбленицею дизайнера. Відповідно і дає їй образ, який стоїть першим у колекції. Але вбрання підбираються також відповідно до типажу та фігури моделі. Обирає те, що на його думку, буде найбільше личити моделі,
– поділилася Оля Гризлюк.

На показі від Rimma Donna модель виходила на подіум у пальті, яке дизайнерка створювала, опираючись на модні запити сьогодення – занижені плечі, вільний пояс, масивні фактурні кишені та коричнево-бежеві тони.

Однак, аби ефектно представити вбрання, недостатньо гарного одягу. Найважливішу роль відіграють деталі, а якщо бути точнішим –музика.

За репетиції і покази завжди відповідають організатори. Є людина, яка вміє організовувати роботу моделей. Дизайнер лише показує, як хоче, щоб люди побачити його одяг. Але одним із найважливіших моментів на показі є музика. Саме вона задає показові ритм,
– запевняє модель Lviv Fashion Week 2019 Оля Гризлюк.

Тиждень моди Львів 2019 Fashion Week Lviv 2019 Рімма Донна Rimma Donna
Показ Rimma Donna на Lviv Fashion Week 2019 / LifeStyle 24

Також моделі представляли костюми, штани, топи та светри. Серед тканин, які використовувала Рімма Туркія для створення колекції, переважали штучна замша, трикотаж, бавовна, атлас та органза. Для декорування костюмів у піжамному стилі дизайнерка використовувала пір'я страуса. Після представлення усіх моделей з колекції осінь-зима 2019/2020 усі моделі вийшли на подіум, аби закрити показ. А після них привітатися з гостями модного заходу вийшла сама дизайнерка. Вона отримала чимало квітів від шанувальників та оплески від усієї публіки.

Lviv Fashion Week 2019 Тиждень моди Львів 2019 Рімма Донна Rimma Donna
Дизайнерка бренду Rimma Donna на Lviv Fashion Week 2019 / LifeStyle 24
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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Публікації Стиль і мода Мода Новини Львова
Джерело: LifeStyle 24
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