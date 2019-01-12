Пишаюсь моїм президентом: Сергій Полунін шокує скандальними заявами про Путіна

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Сергій Полунін
Сергій Полунін / facebook.com/pg/sergeipolunin.dancer/

Український танцівник Сергій Полунін, який відзначився скандальними заявами про Росію, продовжує у соціальних мережах вихваляти очільника Кремля Володимира Путіна.

Що цікаво, основна сторінка Сергія Полуніна, на якій він почав зізнаватися у коханні до Путіна та демонструвати татуювання з президентом Росії на грудях, вже видалена. Згодом танцівник створив другий офіційний блог у соціальній мережі Instagram, де почав писати ще більш провокативніші публікації.

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Полунін неодноразово висловлював свою симпатію Росії та її президенту. В одному з останніх постів він заявив, що всі, хто говорить погане про очільника Кремля, мають бути покарані.

Всі, хто будуть говорити погано про Росію і російського президента повинні і будуть покарані без питань. Час платити за свою карму. Я зроблю все можливе щоб це сталося. Брехня і зло будуть розчавлені,
– написав Полунін.


Публікація Сергія Полуніна / Скріншоту / Instagram / @poluninink

Крім того, танцівник називає Володимира Путіна "лідером усього світу" і публікує його знімки з підписом "Пишаюся своїм президентом".


Публікація Сергія Полуніна / Скріншоту / Instagram / @poluninink

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.

У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях. Наразі Сергій Полунін проживає за кордоном, а у Москві отримав російське громадянство.

ЯКИМИ ЗАЯВАМИ ОСКАНДАЛИВСЯ СЕРГІЙ ПОЛУНІН: ХРОНІКА

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Теги: LifeStyle Володимир Путін Скандал Сергій Полунін
Джерело: LifeStyle 24
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