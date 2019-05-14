Пишаюся своєю країною, – Джамала згадала перемогу на Євробаченні-2016

Сьогодні, 14 травня, жителі багатьох країн затамовують подих, адже в Ізраїлі відбудеться перший півфінал Євробачення-2019. Не згадати про масштабний пісенний конкурс не могла українська співачка Джамала, яка виборола перемогу на Міжнародному етапі у 2016 році.

Перший півфінал Євробачення-2019, який відбудеться сьогодні, 14 травня, навіяв хвилю спогадів про участь у пісенному конкурсі в української співачки Джамали. Виконавиця змогла вибороти перемогу для України у 2016 році. Приємні спогади про свій тріумф Джамала оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Сьогодні вночі ми перемогли! Три роки тому... І це була неймовірна, чиста, зворушлива перемога. Абсолютно українська! Я можу пишатися, що це була абсолютна перемога України. Від кінчиків волосся … Це були абсолютно унікальні дні,

– прокоментувала співачка світлину, на якій стоїть на сцені зі статуеткою переможця Євробачення-2016.

Нижче Джамала відзначила кожного члена своєї команди, а також родичів і друзів, які її підтримували у Швеції. Проте не забула згадати про фанатів, які відсилали за неї повідомлення.

І найголовніше – мої фани, всі, хто голосував за мене та підтримував. Це було настільки щиро, ви навіть уявити не можете. Це все була командна робота! Шалена кількість людей виконувала свою важливу, зовсім непомітну для широкого загалу роботу. Тому я знову скажу, що це була перемога України! Пишаюся усіма вами! Пишаюся своєю країною! Продовжую її любити,

– заявила Джамала.

А після цього додала, що вірить у те, що всі випробування, які даються українцям, потрібні для того, аби стати ще сильнішими та згуртованішими. І закликала своїх прихильників завжди підтримувати один одного.